Star Citizen: Neues Update soll ein Traum für Shooter-Spieler werden

Star Citizen bietet mit Update 3.17.2 mehr Gründe für Shooter-Fans, die Planeten zu erkunden. Dafür pflanzt Cloud Imperium Games verfallene Raumschiffe in die Open World, die vor langer Zeit abgestürzt sind und nun von Pflanzen überwuchert vor sich hin rosten.

Auch steht ein neues Event namens Siege of Orison auf der Agenda, das ganz ohne Raumschiffe ebenfalls ein Schmankerl für Freunde zünftiger Ballerorgien werden soll. Also vorausgesetzt, die Technik spielt mit, was man vom letzten Event XenoThreat rund um Massen-Weltraumschlachten nur eingeschränkt behaupten konnte.

Über Probleme, aber auch Verbesserungen von Star Citizen, sprechen wir im Artikel:

Von KI bevölkerte Rostschiffe

An den neuen Absturzstellen von Reclaimer-Schiffen findet sich gegnerische KI, die den Ort bewohnt. Wer also die Planeten bestreift und zufällig eines der Raumschiffe findet, kann sich reinschleichen oder in den Kampf eintreten, um die Geheimnisse der Ruine zu erkunden.

Zudem wurde die Umgebung der Schiffe angepasst. Beispielsweise zieht sich eine lange Absturzspur durch die Wildnis, die mit abgeknickten Bäumen an die unsanfte Landung erinnert.

Mit Update Alpha 3.17.2 gibt's dazu auch passende Missionen, die neben der Action auch Credits versprechen. Wie die Schiffe und die Landschaft drumherum aussehen, zeigt das Video:

Siege of Orison

Die neueste Wolkenstadt in der sauerstoffhaltigen Schicht des Gasriesen Crusader wird im neuen Ingame-Event Siege of Orison zum Schauplatz einer Belagerung. Massenweise KI-Gegner werden über abgelegene Plattformen herfallen und Spieler müssen gemeinsam kämpfen und auf eigene Faust herausfinden, was gegen die Bedrohung zu unternehmen ist.

Während der Siege of Orison ist PvP eingeschränkt. Das Event konzentriert sich also vornehmlich auf PvE-Kampf gegen die Bedrohung und das kooperative Zusammenspiel. Außerdem sollen Spieler im großen Maßstab erleben können, welche Arbeit in den Shooter-Aspekt von Star Citizen geflossen sei, so die Macher.

In puncto Performance versprechen die Entwickler, dass hier deutliche Verbesserungen zu erwarten seien. Dafür habe man sich entschieden, die Kämpfe fernab der hochdetaillierten Hauptregion von Orison stattfinden zu lassen.

Apropos Details, kennt ihr diesen engagierten Spieler schon?

Wann erscheint Alpha 3.17.2?

Die Entwickler von Star Citizen kündigten Update 3.17.2 grob für das Frühjahr 2022 an. Da wir schon mittendrin in der grünen Jahreszeit stecken, dauert es voraussichtlich nicht mehr lange bis zum Release.