Star Trek: Picard mit Patrick Stewart bekommt eine 2. Staffel

Wenige Wochen vor dem Start der neuen Serie Star Trek: Picard mit Patrick Stewart im Januar 2020 gibt es bereits Grund zur Freude: Der US-Sender verlängert die Serie frühzeitig um eine 2. Staffel.



Bereits im Vorfeld war von mehreren Staffeln die Rede, nun folgt laut Deadline die Bestätigung. Dem Bericht nach sollen bereits im Frühjahr die Dreharbeiten beginnen. Ein TV-Start dürfte Anfang 2021 erfolgen.

Picard auf neuer Mission im 24. Jahrhundert

Der ehemalige Captain der USS Enterprise kehrt in seiner neuen TV-Serie zurück, rund 20 Jahre nach der Erfolgsserie Star Trek: The Next Generation - TNG (1987 - 1994).

Die Serie spielt im Jahr 2399: Jean-Luc Picard ist im Ruhestand und hat der Sternenflotte den Rücken gekehrt. Zurückgezogen auf einem Weingut geht er seinem Hobby als Winzer nach. Als ein junges Mädchen ihn um Hilfe bittet, kehrt er zurück auf die Raumschiff-Brücke und erlebt ein weiteres Weltraumabenteuer. Sehr viel mehr wird über die Handlung noch nicht verraten.

Serien-Macher Alex Kurtzman hat zuvor schon bestätigt, dass der beliebte Captain sich nach der Zerstörung des romulanischen Heimatplaneten »radikal verändert« habe. Wie es dazu kam, wird in der Serie mittels Rückblenden erzählt.

Wiedersehen mit Data und William T. Riker

Bereits vorab wurde ein Wiedersehen mit weiteren beliebten Charakteren aus dem Serienhit TNG bestätigt: William T. Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) und Data (Brent Spiner) aus TNG, sowie Seven of Nine (Jeri Ryan) aus der »Star Trek«-Serie Voyager (1995-2001) sind dabei.

Zur weiteren Besetzung der Serie gehören Santiago Cabrera (Cristobal Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker), Evan Evagora (Elnor), Alison Pill (Dr. Agnes Jurati), Harry Treadaway (Narek) und Isa Briones (Dahj).

Star Trek: Picard geht mit der ersten Staffel am 24. Januar 2020 auf Amazon Prime an den Start, zeitgleich zur US-Premiere auf CBS Access. Die 10 Folgen erscheinen im wöchentlichen Rythmus, wie in den USA auch.

