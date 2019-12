Die Erwartungen an den neuen Star-Wars-Film als Finale der gesamten Skywalker-Saga waren enorm hoch. Doch nach den ersten eher durchwachsenen Kritiken bleibt der Kinostart von Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers hinter den hohen Erwartungen des Studios zurück.

Mit rund 175 Millionen Dollar an Einspielergebnissen ist Der Aufstieg Skywalkers zwar sehr erfolgreich in den US-Kinos angelaufen. An die beiden Vorgänger Das Erwachen der Macht und Die letzten Jedi mit 247 Mio. Dollar bzw. 220 Mio. Dollar Einnahmen an ihren Startwochenenden kommt The Rise of Skywalker dennoch nicht heran. Und so sortiert sich Episode 9 hinter den beiden ersten Teilen der Sequel-Trilogie ein.

In den deutschen Kinos haben rund 1,7 Millionen Kinobesucher das Finale mit Rey, Finn, Poe und Kylo Ren auf der großen Leinwand gesehen, was dem Film den zweitbesten Kinostart des Jahres einbringt (nach Marvels Avengers: Endgame). Weltweit kommt Episode 9 laut Disney und Lucasfilm auf satte 373,5 Millionen Dollar Kino-Einnahmen.

China bleibt ein schwieriges Pflaster für Star Wars

In China startet Episode 9 dagegen wieder einmal schlecht, denn auch dieser Star-Wars-Film kann beim Publikum nicht wirklich punkten. Schon der Han-Solo-Film floppte an den Kinokassen im Land der Mitte und wurde nach nur wenigen Tagen wieder aus dem Programm genommen. Ähnlich erging es Episode 8: Die letzten Jedi und auch Der Aufstieg Skywalker bildet mit 12 Mio. Dollar am ersten Wochenende in China keine Ausnahme, berichtet ComicBook.

Währenddessen arbeitet Lucasfilm bereits an der Zukunft von Star Wars und tüftelt aus, wie es in der Saga mit neuen Geschichten und Charakteren weitergehen könnte. Inzwischen habe man sich von der Idee verabschiedet, unbedingt eine neue Trilogie zu entwerfen. Erste Pläne für die nächsten Filme aus dem Star-Wars-Universum werden voraussichtlich Anfang 2020 offiziell bekannt gegeben.

