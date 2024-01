»So sollten sich Fans nicht fühlen«: Daisy Ridley ärgert sich heute noch über die Reaktionen auf Star Wars 8 und 9

Die Kuss-Szene zwischen Rey und Kylo Ren gehört unter Fans zu den wohl kontroversesten Szenen der Sequel-Trilogie. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Daisy Ridley ist zurück im Star-Wars-Kosmos. Die Rey-Darstellerin wird bekanntlich Dreh- und Angelpunkt eines neuen Kinofilms sein und äußerte sich vor Kurzem in einem Interview hellauf begeistert über dessen Handlung.

Nun plaudert die Schauspielerin weiter aus dem Nähkästchen. Genauer gesagt lässt sie sich zu einer erstaunlich ehrlichen Antwort über die bei vielen Fans unbeliebte Sequel-Trilogie hinreißen.

Immer noch ärgerlich

Daisy Ridley vertritt nicht etwa die PR-konforme Meinung, dass die Episoden 7 bis 9 alles richtig gemacht haben. Sie selbst scheint zwar insgesamt noch immer stolz auf das zu sein, was sie und der Rest von Cast und Crew erreicht haben, im Podcast Happy Sad Confused wählt sie dennoch deutliche Worte:

Rian [Johnsons] Film [Episode 8] war so spaltend. Es fühlte sich wirklich so an, als ob alle auf den ersten Film [Episode 7] auf eine ähnliche Weise reagiert hätten. Und dann war der von Rian super spalterisch und der letzte war super spalterisch. Das hat nichts an meinen Gefühlen [für die Filme] geändert.

Reys Herkunft, die Romanze mit Kylo Ren, Snokes plötzlicher Tod, Somehow Palpatine returned - dass die Sequel-Filme für Kontroversen gesorgt haben, ärgert Daisy Ridley laut eigener Aussage. Denn sie wolle nicht, dass die Star-Wars-Fans enttäuscht werden:

Es ist immer noch ärgerlich, weil man nicht will, dass die Fans das Gefühl haben, dass man mit etwas, das ihnen am Herzen liegt, nicht gut umgegangen ist.

Selbst anschauen und anhören könnt ihr euch Ridleys Äußerungen ab Minute 27:30 hier:

Kuss-Szene fühlte sich wie ein Abschied an

Bleiben wir noch kurz bei einer der angesprochenen Kontroversen: Rey und Kylo Rens Kuss am Ende von Episode 9. Sogar Disney selbst rückte von dieser Entscheidung wieder ab.

Zu dieser Szene äußert sich Daisy Ridley im Podcast ausführlicher.

Interessant: Es existiert auch eine Version der Szene ohne Kuss. Dennoch möchte die Schauspielerin die letztendlich im Film gelandete Variante nicht missen, denn auch für sie persönlich fühlte sich der Kuss verdient an:

Mein Gefühl in diesem Moment war, dass es ein Abschied war, und das fühlte sich verdient an. Man kann einen Kuss tausend Dinge nennen, aber ich hatte das Gefühl, dass es ein Abschied war, und diese ganze Szene war so emotional.

Was Daisy Ridley damit meinen könnte: Die Kuss-Szene war ein Abschied von Rey an Kylo Ren. Aber auch ein Abschied von der Schauspielerin an ihren Partner Adam Driver. Und auch ein Goodbye an ihre Rolle, die sie jahrelang bekleidet hat.

Nach den kontroversen Sequels konnte sich Star Wars im Laufe der Jahre aber wieder berappeln. Mit The Mandalorian startete man 2019 ein neues bei Fans beliebtes Kapitel der Sternensaga, das inzwischen durch Serien wie Ahsoka und The Book of Boba Fett weiteren Zuwachs erhalten hat und deren Storylines in einen Kinofilm münden und ihren Abschluss finden sollen.