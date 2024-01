Star Wars: Vor 47 Jahren hätten wir beinahe eine ganz andere Prinzessin Leia bekommen

Eine andere Schauspielerin als Carrie Fisher in der Rolle von Prinzessin Leia Organa? Heute eigentlich unvorstellbar. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Star-Wars-Fans können über vieles diskutieren, doch bei einem Thema dürften sich wirklich alle einig sein: Carrie Fisher ist Prinzessin Leia und wird das auch für immer bleiben. Selbst Jahre nach ihrem Tod bestehen keine Zweifel daran, dass Fisher mit ihrer legendären Rolle ein Stück Filmgeschichte geschrieben hat.

Doch die Krieg-der-Sterne-Saga hätte beinahe ganz anders ausgesehen. Denn tatsächlich wurde die Rolle der Prinzessin Leia ursprünglich einer anderen Schauspielerin angeboten: Jodie Foster. Das verriet die Oscar-Preisträgerin erst vor wenigen Tagen im Interview mit Jimmy Fallon (via THR), womit sie ein hartnäckiges Gerücht bestätigte.

Jodie Foster statt Carrie Fisher als Leia?

Zu dem Zeitpunkt, als Jodie Foster die Rolle angeboten bekam, war sie erst 13 beziehungsweise 14 Jahre alt und damit sechs Jahre jünger als Carrie Fisher. Foster konnte aber bereits auf ein beeindruckendes Film-Repertoire zurückblicken - sie spielte unter anderem in Martin Scorseses Taxi Driver eine tragende Rolle.

Allerdings musste Jodie Foster das Angebot für Prinzessin Leia und damit einen Part in Star Wars ablehnen. Der simple Grund dafür: Foster war bereits für einen anderen Film unter Vertrag. Auf die Frage, ob sie tatsächlich für den Krieg der Sterne vorgesehen war, antwortete die heute 61-jährige Schauspielerin: Ja, war ich. Sie wollten eine jüngere Prinzessin Leia, aber ich hatte einen [Termin-]Konflikt. Ich war gerade dabei, einen Disney-Film zu drehen und wollte nicht mehr aussteigen, da ich bereits unter Vertrag war.

Heute gehört Star Wars natürlich zu Disney, aber vor mehr als 47 Jahren sah das noch ganz anders aus. Für welchen Film genau Jodie Foster die Rolle als Leia sausen ließ, verrät die Schauspielerin nicht, doch wahrscheinlich spielt sie auf die 1976 veröffentlichte Körpertausch-Komödie Freaky Friday beziehungsweise Ein ganz verrückter Freitag an.

Rückblickend ist sich Foster selbst gar nicht mal so sicher, wie gut sie sich als Prinzessin Leia geschlagen hätte. Über die vertane Chance witzelt die Schauspielerin aus Produktionen wie Das Schweigen der Lämmer oder True Detective: Night Country aber wie folgt und spielt dabei an Carrie Fishers legendäre Zimtschnecken-Frisur an:

Sie haben einen fantastischen Job abgeliefert. Ich weiß nicht, ob ich [in der Rolle] gut gewesen wäre. Vielleicht hätte ich andere Haare gehabt, vielleicht in der Form einer Ananas.

Carrie Fisher wurde dank ihrer Rolle als Leia unsterblich: Nach der klassischen Trilogie kehrte sie 2015 nochmal ins Star-Wars-Universum zurück, um die Prinzessin von Alderaan in Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers zu verkörpern. Allerdings verstarb Fisher 2016 noch vor den Dreharbeiten von Episode 9, weswegen ihr Part mit nicht verwendeten Szenen aus Episode 7 beendet werden musste.

Aktuell blickt Star Wars einer neuen Ära entgegen: Der geplante Kinofilm um Daisy Ridleys Rey soll den Grundstein für ein frisches Kapitel der Sternensaga legen. Wie es darüber hinaus mit dem Krieg der Sterne weitergeht, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass Jodie Foster um ein Haar Prinzessin Leia Organa von Alderaan gespielt hätte? Seid ihr mit Carrie Fisher in der Rolle mehr als zufrieden oder hättet ihr gerne eine andere Schauspielerin darin gesehen? Was ist eurer Meinung nach der beste Film mit Jodie Foster? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!