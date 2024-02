»Wir mussten ja noch zwei machen!«: Dass Star Wars 1 so schlecht ankam, hat Ewan McGregor zu schaffen gemacht

Star Wars ohne Ewan McGregor als Obi-Wan? Heute unvorstellbar. Doch vor circa 25 Jahren war sich der Schauspieler seiner Rolle selbst nicht sicher. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Viele Star-Wars-Fans können es sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, doch die Prequels hatten vor circa 20 Jahren einen ziemlich schlechten Ruf. Mittlerweile hat sich die Wahrnehmung der Episoden 1, 2 und 3 zwar spürbar gewandelt, 1999 sah das zum Kinostart von Die dunkle Bedrohung aber noch ganz anders aus.

Ein schwieriger Krieg der Sterne

Auf diese Zeit blickt Ewan McGregor nun in einem neuen Interview im Zuge des Goteborg Film Festivals zurück - wie Variety berichtet. Der Darsteller von Obi-Wan Kenobi verrät im Interview, dass ihm die teilweise vernichtende Resonanz auf Episode 1 ganz schön zu schaffen gemacht hat. Deswegen war er sich seiner Star-Wars-Zukunft alles andere als sicher:

[Star Wars] war trotz allem nicht für mich in Stein gemeißelt. Ich dachte nicht, dass mich das ausmacht. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass ich Darsteller für Filme von Danny Boyle bin. The Beach war in meinen Augen wichtiger und das habe ich so gemeint, das habe ich nicht einfach so gesagt. Ich habe bei vielen Leuten nach Rat gesucht und ich bin froh, dass ich für viele Leute [Obi-Wan Kenobi] bin. Aber als diese Filme rausgekommen sind, haben sie so viel Hass abbekommen. Das war hart. Der erste wurde in den Boden gestampft und ich musste dann ja noch zwei drehen! Es war wirklich komisch für mich, in einem Film mitzuspielen, der so zerrissen wurde.

Ewan McGregor brennt heute für Star Wars

Heute ist (offensichtlich) das komplette Gegenteil der Fall: Ewan McGregor kehrte 17 Jahre nach Die Rache der Sith für seine persönliche TV-Serie für Disney Plus zurück. Und obwohl die zwischen Episode 3 und Episode 4 angesiedelte Geschichte als Mini-Serie zu verstehen ist - also dass die Story zu Ende erzählt ist - will McGregor unbedingt eine zweite Season.

Doch die Chancen für eine 2. Staffel für Kenobi stehen im Moment eher schlecht. Ewan McGregor selbst betont, dass bisher dazu keine Gespräche stattgefunden haben. Im Moment blickt Lucasfilm beim Krieg-der-Sterne-Universum auch eher in die Zukunft.

1:28 Kenobi: Der offizielle Trailer zur Star Wars-Serie kündigt die Rückkehr von Darth Vader an

So sieht die Zukunft von Star Wars aus

Star Wars steuert in eine neue Ära: So steuern The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Ahsoka, die allesamt nach Episode 6 spielen, auf ein großes Kino-Finale zu. Der geplante Rey-Film mit Daisy Ridley soll sogar eine neue Ära für Star Wars einleiten und dabei natürlich nach Episode 9 spielen. Ob hier dabei noch Platz für Ewan McGregors Obi-Wan bleibt, muss sich erst noch zeigen.

