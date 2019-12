Am 18. Dezember 2019 startet mit Star Wars: Episode 9 der letzte Film der Skywalker-Saga in den deutschen Kinos. Es liegt an J.J. Abrams, die Geschichten zahlreicher liebgewonnener Charaktere zu einem stimmigen Ende zu führen - wie zum Beispiel von Rey (Daisy Ridley), C-3PO (Anthony Daniels) oder Leia Organa (Carrie Fisher).

Das Krieg-der-Sterne-Universum besteht jedoch nicht nur aus Kinofilmen, sondern wurde nach der Übernahme durch Disney durch Romane, Comics, Videospiele oder TV-Serien weiter ausgebaut. Viele Fans konnten sich dabei vor allem für Dave Filonis Clone Wars oder Rebels begeistern. Jetzt verrät Regisseur J.J. Abrams, dass sich Zuschauer möglicherweise auf einen Cameo-Auftritt einer ganz bestimmten Figur aus diesen beiden Animationsserien freuen könnten.

Spoiler-Warnung!

Wer sich diese potentielle Überraschung für Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers nicht vor dem Kinostart spoilern möchte, sollte an dieser Stelle nicht weiterlesen. Stattdessen könnt ihr euch mit unseren Infos zum Film optimal auf euren Kinobesuch vorbereiten.

Tritt dieser Charakter aus Clone Wars & Rebels in Star Wars: Episode 9 auf?

Noch immer hier? Na gut, ab dieser Stelle lest ihr auf eigene Gefahr weiter: Im Gespräch mit Sora News stellt der Regisseur J.J. Abrams in Aussicht, dass Ahsoka Tano aus den beiden Animationsserien Clone Wars und Rebels in Star Wars: Episode 9 auftreten könnte. Auf die explizite Frage des Interviewers, ob man mit einem Auftritt der Togruta rechnen könnte, antwortete der Filmemacher, dass man bei Der Aufstieg Skywalkers »besonders genau hinsehen« sollte.

Bei Ahsoka Tano handelt es sich um die ehemalige Schülerin von Anakin Skywalker, die während der Klonkriege zum Jedi-Ritter ausgebildet wurde. Im Verlauf von The Clone Wars distanzierte sie sich von den Jedi, verließ den Orden und kehrte während Rebels zurück, um sich ihrem früheren Meister Darth Vader zu stellen. Im Serien-Finale von Rebels erfahren wir, dass Ahsoka nach einem längeren Zeitsprung noch immer am Leben und auf der Suche nach dem Jedi Ezra Bridger ist.

Sollte Ahsoka Tano tatsächlich in Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers auftreten, würde es sich nicht um die erste Überschneidung von Star-Wars-Filmen und -TV-Serien handeln. Saw Gerrera (Forest Whitaker) tauchte beispielsweise in Clone Wars, Rebels, Rogue One: A Star Wars Story und Jedi: Fallen Order auf, während sich das Raumschiff Ghost (ebenfalls aus Rebels) an der Schlacht um die Pläne des ersten Todessterns im ersten Krieg-der-Sterne-Spin-off beteiligte.

Der letzte Trailer zu Der Aufstieg Skywalkers bestätigte bereits, dass die Ghost von Hera Syndulla auch in Star Wars: Episode 9 zu sehen sein wird. Entsprechend würde sich auch ein Cameo von Ahsoka Tano anbieten - auch wenn Fans davon vielleicht nicht zu viel erwarten sollten: Dass die Schülerin Anakin Skywalkers eine Sprechrolle bekommt, ist nicht gerade wahrscheinlich. Ebenso könnte es sich bei dem von J.J. Abrams versprochenen Auftritt lediglich um ein Easter Egg bzw. eine Anspielung handeln.

