Es wird nicht der letzte Fall eines geleakten Drehbuchs sein, dafür ist er umso spektakulärer: Auf dem Auktionsportal eBay wurde das Original-Drehbuch zum neuen Star-Wars-Film Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers zum Verkauf angeboten und zwang Disney dazu, schnell einzugreifen. Das Studio konnte das Skript rechtzeitig zurückkaufen und verhinderte damit das Schlimmste.

Jetzt wissen wir auch, wer dafür verantwortlich war und haben den Artikel entsprechend um neue Infos aktualisiert.

Der Regisseur des Films, J.J. Abrams hat während der TV-Show Good Morning America (via Twitter) den Vorfall bestätigt:

Der Regisseur bekräftigte noch einmal, dass die Sicherheitsvorkehrungen zum Film außergewöhnlich streng sind, um mögliche Spoiler zu verhindern.

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW