Star Wars Event in Fortnite: Ninja streamt mit Mark Hamill

Das Finale der neunteiligen Star-Wars-Saga steht kurz bevor. Doch in Fortnite läuft bereits seit dem 14. Dezember ein großes Star-Wars-Event. Neben einem abgestürzten Tie Fighter und unterschiedlichen Skins, können Spieler sich derzeit auch mit Lichtschwerter bekämpfen. Ende der Woche kommt jetzt noch eine weitere spannende Werbeaktion zwischen den beiden populären Marken auf uns zu.

Der selbsternannte Fortnitegott und Streaming-Star Tyler "Ninja" Blevins hat sich mit niemand anderem als Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill zusammengesetzt und ein paar Runden lang in das Battle Royale reingespielt. Wie sich die beiden dabei geschlagen haben, könnt ihr euch am 19. Dezember anschauen, wenn das Video veröffentlicht wird.

Christmas wish in 3, 2, 1… Wait until you see what @Ninja and I have planned with @FortniteGame and @Xbox on Thursday. It’s going to be….Amazing! (and I’ll try not to make a fool of myself) #XboxPartner pic.twitter.com/A9SddlqV4S