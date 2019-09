Solo: A Star Wars Story zeigte als Spin-off zur Krieg-der-Sterne-Saga erstmals die Vorgeschichte des Schmugglers und Draufgängers Han Solo, sein Kennenlernen mit Chewbacca und ihre erste Begegnung mit Lando Calrissian und dessen Millennium Falken. Und gerade die Geschichte des jungen Landos hätte dabei eigentlich noch sehr viel umfangreicher ausfallen sollen.

Denn ein aufmerksamer Fan hat nun im Sticker-Sammelbuch zum Film einen Charakter namens Korso entdeckt und fragt kurzerhand Drehbuchautor Jon Kasdan (via Twitter), um wen es sich bei der Figur genau handelt. Der liefert sogleich eine Antwort mit einer handfesten Überraschung.

Der neue Charakter Korso sollte ursprünglich als Landos älterer Bruder in die Story eingeführt werden. Jedoch fiel die entsprechende Filmszene dann doch dem Schnitt zum Opfer, deshalb fand der von John Tui dargestellte Korso lediglich als Mitglied der Beckett-Gang Einzug in die Geschichte und starb schließlich in der Schlacht von Mimban.

KORSO. The muscle in Beckett's crew who died in battle shortly after they crash-landed on Mimban. Korso was in every draft of the script (including an early version where he was Lando's big brother) and every cut of the movie 'til just before lock when he was removed to simplify. https://t.co/Lg92uW9t9f