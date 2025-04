Star Wars als Horrorfilm? Disney soll tatsächlich einen großen Fan-Wunsch erfüllen

Horror-Elemente sind im Krieg-der-Sterne-Universum kein Novum. Aber einen richtigen Star-Wars-Horrorfilm gab es bisher nicht. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Für viele Fans ist bereits erschreckend, was sich zu Star Wars im Kino oder bei Disney Plus abspielt. Jetzt soll aber tatsächlich ein Horror-Projekt kommen, an dem Lucasfilm direkt arbeitet. Das verspricht zumindest Tony Gilroy - seines Zeichens Showrunner von Andor und damit der aktuell besten Krieg-der-Sterne-Serie.

Star Wars könnte uns bald zum Bibbern bringen

Im Gespräch mit Business Insider wurde Gilroy darauf angesprochen, ob er denn das Horror-Genre mit Star Wars denn gerne erkunden würde. Und dabei lässt er durchblicken, dass Disney und Lucasfilm bereits an so einem Projekt arbeiten.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Weitere Details dazu lässt sich Gilroy allerdings nicht entlocken. Und natürlich lässt sich guten Gewissens infrage stellen, ob es der Andor-Chef mit seiner Aussage hundertprozentig ernst meint (Gilroy hatte schon in der Vergangenheit über einen Star-Wars-Horrorfilm gescherzt).

Nehmen wir den Sci-Fi-Spezialisten für voll, so bleibt allerdings offen, ob es sich bei dem besagten Projekt um einen Film oder eine TV-Serie handelt. (Eine animierte TV-Serie im Stil von Clone Wars, Rebels oder The Bad Batch wäre wohl am wahrscheinlichsten.)

Ebenso ist nicht garantiert, dass der angebliche Abstecher des Sternenkriegs ins Horror-Genre wirklich kommt - es könnte sich auch um eine Idee handeln, die es nie ins Kino oder auf Disney Plus schafft.

Angst und Schrecken bei Star Wars

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Star Wars mit Horror liebäugelt. So haben Fans des alten Kanons den Zombie-Roman Death Troopers (zu deutsch: Der Todeskreuzer ) noch immer fest ins Herz geschlossen. Aber auch im neuen Kanon verneigen sich aktuelle Filme und Serien immer wieder mal vor dem Gerne.

Ein paar Beispiele gefällig? Hier muss man zum Beispiel nur an die legendäre Korridor-Szene mit Darth Vader in Rogue One, Din Djarins verzweifelten Kampf gegen einen Spinnen-Cyborg in den Minen von Mandalore oder die Zombie-Sturmtruppen namens Night Troopers aus Ahsoka denken. (In Star Wars Jedi: Fallen Order hat es Cal Kestis auch schon mit untoten Nachtbrüdern zu tun bekommen.)

Ohnehin bleibt es für Staffel 2 von Ahsoka spannend, wie gefährlich die untote Gefolgschaft von Großadmiral Thrawn für die Neue Republik wird - der Magie der Nachtschwestern von Dathomir sei’s gedankt.

Die Möglichkeiten für einen Horrorfilm oder eine Horror-Serie im Star-Wars-Universum sind natürlich unendlich. Mit einem vergleichbaren Gedanken hat zum Beispiel auch schon Osgood Perkins (Longlegs, The Monkey) gespielt: Der Regisseur würde gerne den Träumen und Albträumen von Darth Vader eine Kurzgeschichten-Sammlung widmen.

Übrigens: Am 23. April 2025 startet Staffel 2 von Andor bei Disney Plus. Damit verabschiedet sich Tony Gilroy dann aus dem Star-Wars-Universum, der sich daraufhin anderen Projekten widmen möchte.