Erinnert ihr euch noch an die E3 2016? Damals hofften viele Spieler mehr darüber zu erfahren, was EA mit der Star-Wars-Lizenz geplant hat. Die Erwartungen wurden aber enttäuscht, denn wirklich vorzeigbar war zu diesem Zeitpunkt nur ein Minischnipsel aus dem inzwischen eingestellten Singleplayer-Spiel von Visceral Games.

Doch in der gleichen Präsentation finden sich auch Szenen aus einer Motion-Capturing-Session bei Respawn. Ohne es zu wissen, zeigte uns EA also damals schon erste Eindrücke aus dem inzwischen angekündigten Star Wars Jedi: Fallen Order. Nun, da ein wenig mehr über das Spiel bekannt ist, haben wir uns die Szenen noch einmal genauer angeschaut (im Video von 01:04 - 01:24).

Wir geben im Vorfeld an unsere Analyse der gezeigten Bilder zu bedenken, dass es sich um unsere Spekulationen handelt, die von offizieller Seite in keiner Weise bestätigt wurden.

Sieht so der Held von Fallen Order aus?

Zugegeben, wirklich lang ist der Clip aus der Videopräsentation nicht, er gibt aber schon ein paar Hinweise auf den Helden des nächsten Star-Wars-Spiels. Zu diesem ist inzwischen bekannt, dass es sich um einen Padawan handelt, der den Massenmord an den Jedi in Episode 3 überleben konnte.

Auch in den Motion-Capture-Aufnahmen ist ein Mann zu sehen, der prominent in Szene gesetzt wird. Dieser befindet sich in einem Lichtschwertkampf mit einem anderen Schauspieler. Ob es sich hierbei um das schauspielerische Vorbild oder einen Stuntman handelt, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen.

Da es sich aber um einen recht jungen Mann handelt, der körperlich eher klein ausfällt, könnten das Aufnahmen für den Protagonisten des Spiels sein. Auch, dass er mit einem blauen Lichtschwert dargestellt wird, lässt diesen Rückschluss zu.

Spielt Fallen Order kurz nach Episode 3?

Dass Fallen Order zwischen Episode drei und vier spielen wird, wissen wir schon seit der offiziellen Ankündigung bei der letztjährigen E3. Allerdings umfasst diese Zeitspanne ganze 19 Jahre, in denen das Imperium seine Macht festigt.

Das junge Alter des Protagonisten in den Motion-Capture-Aufnahmen könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass Fallen Order nur wenige Jahre nach Die Rache der Sith angesiedelt ist. Immerhin muss der Protagonist alt genug gewesen sein, um den Kampf mit einem Lichtschwert gelernt zu haben und würde Fallen Order sehr viel später stattfinden, wäre dieser wohl nicht mehr als Jugendlicher zu bezeichnen.

Gegen wen wird gekämpft?

Wenn es sich bei dem Mann also um den Padawan aus Fallen Order handelt, wer ist dann sein Gegner? Die Zeit zwischen Episode drei und vier ist immerhin jene, in der es nicht mehr viele Machtnutzer mit Lichtschwertern gab.

Die offensichtlichste Antwort wäre, dass es der Dunkle Lord höchstselbst ist, welcher hier versucht, dem entwischten Padawan den Rest zu geben. Doch gemessen an den Bewegungen und der Statur des Mannes passt Darth Vader nicht wirklich zu dem Gezeigten. Wahrscheinlicher ist es, dass es sich um einen aus Serien und Büchern bekannten Inquisitoren handelt, die Vader die Jagd nach überlebenden Jedi gerne einmal abnehmen.

Was diese ganzen Aufnahmen tatsächlich mit Fallen Order zu tun haben, wird sich noch zeigen. Interessant bleibt aber, dass die Szenen schon so früh verfügbar waren, bevor irgendwas zu Fallen Order bekannt war. Erste Spielszenen soll es übrigens sehr bald geben und zwar auf der Star Wars Celebration am 13. April.

