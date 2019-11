Obwohl bereits in Episode 7 - Das Erwachen der Macht die Starkiller Base in die Luft gejagt wurde, wollten zahlreiche Star-Wars-Fans mehr über die Superwaffe der Ersten Ordnung erfahren. Konkrete Informationen um das Nachfolge-Projekt des Todessterns hielten sich jedoch in Grenzen. Jetzt deutet das Videospiel Jedi: Fallen Order offenbar recht klar auf das hin, was viele Fans bereits vermuteten.

Die Geschichte der Starkiller Base vor Episode 7

So handelt es sich bei der Starkiller Base sehr wahrscheinlich um den Planeten Ilum, der vor dem Aufstieg des Galaktischen Imperiums einen heiligen Ort für die Jedi darstellte. Aufgrund der reichhaltigen Ressourcen von Ilum war der Planet eine der wichtigsten Ausgrabungstätten der sogenannten Kyber-Kristalle.

Die Kyber-Kristalle dienten als Energiequelle für die Waffe der Jedi - dem Lichtschwert - und waren ebenso essentiell für die Zerstörungskraft der Superwaffe des Galaktischen Imperiums: Dem Todesstern. So erfuhren wir beispielsweise in Rogue One: A Star Wars Story, dass die Handlanger des Imperators auch auf dem Mond Jedha nach Kyber schürften, um damit Galen Ersos Architektur zu bauen.

Dass es sich bei der Starkiller Base um Ilum handeln könnte, vermuteten Fans spätestens mit der Veröffentlichung des Sachbuchs Star Wars Super Graphic: A Visual Guide to a Galaxy Far, Far Away. Darin wurde berichtet, dass Ilum über einen Durchmesser von 660 Kilometer verfügte - der genau dem Durchmesser der Starkiller Base entsprach.

Den Verdacht, dass es sich bei Ilum um die spätere Starkiller Base handelt, unterstrich außerdem Folge 6 von Staffel 5 »Die Versammlung« der Animationsserie The Clone Wars: Darin besucht Meister Yoda gemeinsam mit mehreren Padawans Ilum, um sie über Kyber-Kristalle und Lichtschwerter der Jedi aufzuklären. Die Ähnlichkeiten zwischen Ilum und der Starkiller Base waren offensichtlich: Bei beiden Schauplätzen handelte es sich um schneebedeckte, bewaldete Planeten, die im Inneren eine wertvolle Ressource beherbergten.

Jedi: Fallen Order bestätigt wohl Theorie der Fans

Spoiler-Warnung!

Im folgenden Absatz gehen wir auf die Story von Star Wars Jedi: Fallen Order ein. Solltet ihr das Videospiel von Respawn Entertainment noch nicht durch haben, raten wir euch dazu, ab dieser Stelle nicht weiterzulesen und schleunigst das Spiel anzuschmeissen, um endlich die Story zu beenden.

Im Verlauf der Geschichte von Star Wars Jedi: Fallen Order verschlägt es Cal Kestis ebenfalls nach Ilum. Der Nachwuchs-Jedi muss den Planeten aufsuchen, nachdem sein Lichtschwert im Kampf mit der Second Sister beschädigt wurde. Allerdings handelt es sich bei Ilum nicht mehr um den Planeten, den er als Padawan einst gemeinsam mit Meister Yoda aufgesucht hatte.

Nach dem Fall des Jedi-Ordens wurde das Imperium auf Ilum aufmerksam und hat begonnen, dort ebenfalls nach Kyber-Kristallen schürfen. Auf der Suche nach einem neuen Kyber-Kristall für sein Lichtschwert (in Cyan, Indigo, Magenta, Gelb oder Violett) stellt Cal Kestis fest, dass bereits tief gegraben wurde. Und zwar so tief, dass wir damit fast davon ausgehen können, dass es sich bei Starkiller Base tatsächlich um Ilum handelt.

Sobald Cal Kestis an Bord der Mantis Ilum ein zweites Mal ansteuert, bekommen wir einen eindeutigen Blick auf den Planeten. Dabei zeigt sich, dass das Imperium einen gigantischen Graben ausgehoben hat, der später einmal höchstwahrscheinlich die Grundlage für die Superwaffe der Ersten Ordnung darstellt. Dass die Erste Ordnung auf dem aufbaut, was das Imperium erschaffen hat, sollte niemanden verwundern:

