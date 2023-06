Star Wars auf Switch: Entwickler von Kotor 2 schenken euch anderes Spiel - als Entschuldigung

Nur die Sith sind grausamer als die Game-Breaking-Bugs von Kotor 2.

Genau wie zuvor die PC-Version im Jahr 2004, plagen den Nintendo-Switch-Port von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 viele Probleme. Manche Fans haben sogar solche Probleme mit Bugs, dass sie das Spiel nicht zu Ende spielen können. Das für den Port verantwortliche Studio Aspyr musste nun Konsequenzen ziehen und hat sich dazu entschieden, alle Besitzerinnen und Besitzer von Kotor 2 mit einem kostenlosen Spiel zu entschädigen.

Wie kommt es dazu?

Eigentlich war ein großes kostenloses Update für die Switch-Version von Kotor 2 geplant, mit dem die relevantesten Bugs aus dem Spiel entfernt werden sollten. Eine solchen kostenlosen Patch gab es auch für die PC-Version, wenn auch nur von Fans. Via Twitter wurde nun allerdings bekannt gegeben, dass dieses letzte große Update nicht mehr kommen wird. Als Entschuldigung dürfe man sich aber eines von vielen Spielen aussuchen, das man dann geschenkt bekommt.

Welche Spiele stehen zur Auswahl?

Zur Auswahl stehen andere Ports von Star-Wars-Spielen, an denen Aspyr beteiligt war sowie die PC-Version von Kotor 2. Die vollständige Liste aller Spiele findet ihr hier:

Die Auswahl ist zwar gut für Star-Wars-Fans, hat aber zwei Probleme: Zum einen gehen offenbar alle Leute leer aus, die bereits alle Titel aus der Liste besitzen, was einige sein dürften, da es sich schließlich um ein sehr erfolgreiches Franchise handelt.

Und zum anderen bringt die PC-Version von Kotor 2 Fans wenig, die keinen PC haben, nicht gerne daran spielen oder in dem Spiel schon so weit fortgeschritten sind, dass sie keinen neuen Spielstand starten wollen.

Was haltet ihr von der Idee, ein Spiel zu verschenken, um sich bei den Fans zu entschuldigen? Habt ihr Star Wars: Knight of the Old Republic 2 gespielt? Falls ja, wie hat euch das Rollenspiel-Meisterwerk gefallen? Hattet ihr auch Probleme mit Bugs? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie doch gerne in die Kommentare!