Star-Wars-Fans wollen DLC zu Kotor 2 so dringend, dass sie dafür vor Gericht ziehen

Einst angekündigt, dann verworfen: der Restored Content DLC für Kotor 2 für die Switch.

Star Wars Knights of the Old Republic - The Sith Lords, oder auch kurz Kotor 2 genannt, rührt die Herzen vieler Star Wars Fans auf vielschichtige Weise an. Es wird geliebt, oft heute noch als unfertig kritisiert und inzwischen leider auch betrauert.

Denn aus einer gefeierten Ankündigung der Fassung für die Nintendo Switch wurde Enttäuschung: Fans ziehen nun vor Gericht, um aus ihrer Sicht, ihr Recht zu erhalten: den Restored Content DLC. Letztendlich wird das Vorhaben aber wohl in Erstattungen münden, doch lasst es uns erklären.

Recht auf ein vollständiges Erlebnis, nach fast 20 Jahren

Aspyr Media und Saber Interactive versprachen einst für alle Käufer der Switch-Fassung von Kotor 2, Inhalte der Restored Content Mod als DLC nachzuliefern. Dieser sollte den aufgrund damals zu geringer Entwicklungszeit unvollständigen Klassiker nach all den Jahren endlich offiziell vollenden. Doch die Entwickler beerdigten diese Pläne im Juni 2023 öffentlich, knapp ein Jahr nach Release der Switch-Version.

Was boten die Entwickler an? Alle Käufer von Kotor 2 für die Switch durften sich einen Key für ein anderes Star-Wars-Spiel auf der Switch aussuchen. Alternativ gab es die Chance, die Steam-Version des Spieles zu bekommen. Hierfür ist die besagte Mod kostenlos herunterlad- und installierbar.

Was wollen die Kläger? Von Herzen her hätten die Allermeisten am ehesten wohl gerne einfach den DLC auf ihrer Switch. Aber in der Klage geht es vor allem um eine vollständige Erstattung des Kaufbetrages sowie um eine Verurteilung von Aspyr und Saber für ihr Verhalten, das als falsche Werbung oder gar Betrug empfunden wird.

Viele hätten, laut dem Schreiben, vom Kauf des Titels für die Switch abgesehen, hätte es die DLC-Pläne nicht gegeben. Und nicht Wenige haben laut dem Schreiben wegen dieses empfundenen Mangels den Titel auch nicht einmal gestartet.

Hübsch ist es nach heutigen Standards nicht mehr, doch seine Atmosphäre, Dialoge und Geschichte gefallen bis heute einer großen Community: Kotor 2.

Frist: Bis zum 4. Oktober werden erste Reaktionen vonseiten des Gerichts erwartet. Wer sich für alle Details der Klage interessiert, findet diese hier als PDF.

Mehr als nur ein DLC

Was ist die Restored Content Mod? Es ist weit mehr als nur eine simple Modifikation. Es ist quasi die Methode, um Kotor 2 so zu erleben, wie es wohl einst mal von Obsidian auf dem Reißbrett entworfen worden war. Abseits von Unmengen an Inhalten, wie Quests, Schauplätzen und Dialogen inklusive eines besseren Endes, fixt das Projekt auch diverse Fehler und verbessert zahlreiche Aspekte des inzwischen in die Jahre gekommenen Titels.

Wer mehr erfahren möchte, schaut am besten einmal hier auf der offiziellen Seite, oder liest sich unsere ältere Zusammenfassung des Vorhabens durch. Seitdem ist allerdings Etliches passiert und Updates sind erschienen, die die Mod nochmal aufgewertet haben.

Nicht Kotor 2 und auch nicht für die Switch, aber vielleicht wird ja Star Wars Outlaws von Ubisoft 2024 ein Erlebnis für alle Fans. Auf das Kotor-Remake müssen wir ja wahrscheinlich auch noch lange, wenn nicht gar ewig warten. Es liegt ja auf Eis, oder erscheint bestenfalls 2025.

Trauert ihr dem DLC für die Switch-Version noch nach? Oder war diese Fassung ohnehin nie für euch interessant, da es den Content ja kostenlos auf dem PC und inzwischen sogar einfach per Workshop auf Steam gibt? Glaubt ihr, die Fans erreichen damit irgendetwas für sich oder sogar darüber hinaus? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken dazu gerne in die Kommentare!