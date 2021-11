Knight of the Old Republic wird zur Miniserie! Die kommt allerdings nicht offiziell von Lucasfilm, sondern von Fans. Und jetzt leider auch später als ursprünglich geplant. Denn eigentlich sollte das Projekt, welches in der Unreal Engine 5 erstellt wird, seine erste Episode bereits im Oktober 2021 präsentieren.

Dazu kam es - offensichtlich - nicht und die Verantwortlichen hinter der Kotor-Serie liefern jetzt an Update.

Falls ihr euch für alle offiziell geplanten Star-Wars-Serien interessiert, die in den kommenden Jahren auf Disney Plus starten, haben wir eine praktische Übersicht für euch.

Eine gute und eine schlechte Nachricht

Kotor-Serie kommt später: Episode 1 der Kotor-Serie sollte eigentlich Mitte Oktober 2021 starten. Offensichtlich kam es nun dazu. Die Verantwortlichen hinter dem Projekt erklären in einem neuen Video-Update, dass die Ankündigung des offiziellen Remakes des Kotor-Rollenspiels und auch andere Gründe daran Schuld seien.

Trotzdem geht die sonstige Entwicklung aber so weiter, wie ursprünglich geplant. Es wird betont, dass die Serie definitiv nicht eingestellt wurde. Tatsächlich entsteht ja das Projekt mit dem Segen von Lucasfilm und Disney, solange dafür kein Material aus den Filmen verwendet wird oder mit dem Projekt Gewinn gemacht werden soll.

Kein konkretes Release-Datum: Leider wurde für den Start der Fan-Serie zu Kotor kein neues Release-Datum bekannt gegeben. Ob die Serie noch dieses Jahr, erst 2022 oder sogar noch später erscheint, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Spin-off um Darth Malak als Trost: Trotzdem möchte man interessierten Star-Wars-Fans bereits in absehbarer Zeit etwas bieten. In wenigen Wochen soll ein Kurzfilm um den Sith Darth Malak als Spin-off zu der Kotor-Serie erscheinen. Später sollen weitere Episoden um Charaktere wie Revan oder Mission Vao folgen.

Erste Szenen zu Malak auf seinem Schiff Leviathan könnt ihr übrigens dem folgenden Video entnehmen:

Was ihr zum Kotor-Remake wissen solltet

Zum Rollenspiel-Klassiker Kotor befindet sich ein waschechtes Remake in Entwicklung. Alle Infos zu der Neuauflage haben wir in einer praktischen Übersicht für euch zusammengefasst. Was das Remake alles ändern muss (eine Menge) erklärt euch übrigens Möchtegern-Jedi Fabiano in seiner Kolumne:

Was haltet ihr von den bisherigen Szenen zu der Kotor-Serie in der Unreal Engine? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!