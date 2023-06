Star Wars Outlaws dürfte spätestens jetzt auf Fan-Wunschzetteln oben stehen

Ein Traum-Duo? Kay Vess und ihr Begleiter Nix müssen zusammen ein intergalaktisches Abenteuer bestreiten.

Ein Star-Wars-Spiel ohne Lichtschwerter, aber dafür mit jeder Menge Blastern, kann das gut gehen? Gut, wenn man sich das sehr gute Republic Commando in Erinnerung ruft, kann man ohnehin getrost Ja brüllen, aber auch das neue Open-World-Abenteuer Star Wars Outlaws dürfte diesen Beweis antreten.

Denn Ubisofts neues Spiel sieht allemal interessant aus. Auf dem hauseigenen Event Ubisoft Forward hat der französische Publisher nun noch mehr zum Spiel gezeigt und wir fassen die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Wenn ihr euch stattdessen direkt das enthüllte Gameplay anschauen wollt, spannen wir euch nicht länger auf die Folter:

Die Unterwelt von Star Wars im Fokus

Bereits der Blickwinkel ist interessant, aus dem das Spiel das Geschehen beleuchtet. Statt als Jedi oder Sith mal wieder heroisch die Galaxis zu retten, schlüpfen wir in die Rolle der Gaunerin Kay Vess.

Gemeinsam mit ihrem Begleiter, einer Art Axolotl namens Nixx, plant sie einen der größten Raubüberfälle in der Geschichte des Outer Rim. Das unterstreicht, dass wir es hier mit einer - wahrscheinlich sympathischen - Anti-Heldin zu tun haben.

Zeitlich ist das Geschehen zwischen Episode 5 und 6 angesiedelt. Wir dürfen also davon ausgehen, zumindest ein paar bekannte Figuren aus dem Star-Wars-Universum zu Gesicht zu bekommen. Mehr ist aber noch nicht bekannt.

Im Laufe eures Abenteuers werdet ihr zahlreiche Charaktere kennenlernen.

Open World und Gameplay-Details

Was ist in Sachen Gameplay bekannt? Fest steht, dass ihr in Star Wars Outlaws mehrere Planeten frei erkunden könnt. Welche genau, das ist noch nicht bekannt, aber für ausreichend Abwechslung dürfte gesorgt sein, wenn man nach dem obigen Trailer geht. Um zu eurem Ziel zu gelangen, könnt ihr euch übrigens nicht nur ballernd den Weg bahnen, sondern auch schleichen.

Erleichtert wird euer Stealth-Vorgehen durch die Tatsache, dass ihr eurem kleinen süßen Nixx Befehle geben könnt, etwa einen entfernten Hebel umzulegen.

Werdet ihr erwischt, hilft alles nichts mehr, und ihr müsst euch in äußerst effektreichen Schießereien eurer Haut erwehren - oder fliehen. Die Flucht ergreift ihr ganz stilsicher mit eurem Speeder-Bike.

Die große Open World könnt ihr auch mit Fahrzeugen erkunden.

Unterschlupf könnt ihr in einer der zahlreichen Städte suchen. Dort könnt ihr die Story weiter vorantreiben, Quests abgeben und dafür Belohnungen einsacken oder euch einfach nur herumtreiben und die pure Star-Wars-Atmosphäre genießen.

Und wenn ihr genug von der Planetenoberfläche habt? Dann brecht ihr einfach in den Weltraum auf. Dort warten, wer hätte es gedacht, actionreiche Kämpfe auf euch. Aber keine Sorge: Am Ende des Tages könnt ihr Nixx streicheln und alles ist gut.

