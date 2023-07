Entwickler von Star Wars Outlaws geben Entwarnung: Das wird kein Open-World-Monster

Star Wars Outlaws wurde in den letzten Wochen oft mit Odyssey verglichen.

Open Worlds sind so eine Sache. Auf der einen Seite lieben wir wilde Landschaften, große Freiheit, eine ordentliche Spielzeit, damit die 60 bis 70 Euro sich auch lohnen. Bei einem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom halten sich die Buh-Rufe sehr in Grenzen, dass Nintendo den Leuten zu viel zu tun gibt.

Aber Open Worlds können auch zu viel sein - vor allem dann, wenn das Verhältnis von Größe und spielerischer Vielfalt in Schieflage gerät. Bestes Beispiel Assassin's Creed: Viele Fans mögen es nicht, dass Ubisofts Open Worlds immer wieder die gleichen Aktivitäten auf 250 Quadratkilometer Fläche verteilen.

Entwickler Massive Entertainment hat sich also nur so halb einen Gefallen getan, das neue Open-World-Projekt Star Wars Outlaws ausgerechnet mit Assassin's Creed Odyssey zu vergleichen, das von lauten Kritikern als Inbegriff zu großer Spielwelten verschrien wird.

Seitdem gibt's immer wieder Unmut im Netz darüber, dass die Planeten in Star Wars Outlaws so groß wie ganze Ubisoft-Open-Worlds werden könnten, auch wenn der Vergleich immer ein bisschen hinkt. Schließlich besteht gerade in Odyssey oder Origins ein großer Teil der Welt aus Wasser oder Wüste.

8:27 Outlaws könnte das Star-Wars-Spiel unserer Träume sein

In einem neuen Interview mit IGN stellt Massive deshalb klar: Star Wars Outlaws wird kein Monster!

Ein Spiel ist dann zu groß, wenn die Leute damit überfordert sind, es zu spielen, zu genießen und zu beenden. Unser Ziel ist, die Leute in ein dichtes, reichhaltiges Open-World-Abenteuer zu katapultieren, das sie ganz nach ihrem eigenen Rhythmus erleben können. Outlaws ist also absolut kein 200 oder 300 Stunden langes endloses Rollenspiel. Wir reden von einem sehr fokussierten Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen, das Leute auf einen wilden Ritt entführt und sehr handhabbar bleibt. Julian Gerighty, Creative Director, Massive Entertainment

Bereits für unsere Outlaws-Preview im Juni berichteten uns die Entwickler im Interview Ähnliches. Kollege Peter Bathge schrieb damals: »Im Interview erklären uns die Entwickler, dass Star Wars Outlaw kein riesiger Live-Service sein soll, kein Mammutspiel. Sondern ein Action-Adventure mit einer vergleichbaren Länge wie andere AAA-Titel à la Uncharted 4. Das ist jetzt komplette Spekulation, aber 40 Stunden Spielzeit klingt unserer Einschätzung nach realistisch.«

Als Publisher muss Ubisoft generell noch beweisen, aus den Erfahrungen mit Valhalla und Co. gelernt zu haben. Die letzte große Open World - Far Cry 6 - verlief noch sehr nach altem Muster, doch schon Assassin's Creed Mirage soll 2023 deutlich kleiner ausfallen, als das gigantomanische Valhalla. Auch für die Zukunft verspricht Ubisoft: Wir hören auf das Feedback. Für Star Wars Outlaws und auch darüber hinaus bleibt es deshalb sehr spannend, wie dieses Auf-die-Fans-Hören sich letztlich im Spiel niederschlägt.