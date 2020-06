Star Wars: Squadrons ist ausschließlich in der Ego-Perspektive spielbar - eine Third-Person-Ansicht wird es nicht geben. Dies ist zum einen dem VR-Support geschuldet, hat aber darüber hinaus weitere wichtige Gründe - dazu äußert sich nun der Creative Director Ian Frazier der Motive Studios gegenüber Gamespot.

Der Entwickler erklärt, dass auf das Balancing im Multiplayer-Modus von Star Wars: Squadrons Rücksicht genommen werden muss. Ihm zufolge hätten Spieler, die die Third-Person-Perspektive benutzen, einen klaren Vorteil gegenüber diejenigen, die die First-Person-Ansicht bevorzugen: Das größere Field of View.

Wer zum Beispiel schon einmal Star Wars: Battlefront 2 oder die neueren Battlefield-Teile gespielt hat, kann das wohl nachvollziehen: Die Über-die-Schulter-Perspektive bringt wesentlich mehr Übersicht mit sich, als die Ego-Ansicht - egal ob als Fußsoldat oder im Cockpit eines Sternenjägers.

Trotzdem werden Spieler nicht nur das Innere ihres Raumgleiters zu Gesicht bekommen: In Squadrons lässt sich das eigene Schiff anpassen und individualisieren - Upgrades werden durch Spielfortschritt und nicht durch Echtgeld oder Mikrotransaktionen freigeschaltet. Frazier zufolge gibt es eine Art »Spectactor Mode«.

Der Fokus auf die Ego-Perspektive bringt aber auch einen wichtigen Vorteil für Squadrons mit sich: Die intensivere Immersion. Schon der erste Gameplay-Trailer zum Star-Wars-Spiel zeigt, wie sehr Spieler das Ingame-HUD reduzieren oder sogar völlig darauf verzichten können.

So zeigen beispielsweise bestimmte Cockpit-Instrumente den Zustand eures Schild, eurer Schubkraft oder eurer Munition an. Ein detaillierteres Menü ist Frazier zufolge optional einstellbar:

"Das gesamte Spiel ist von Grund auf so konzipiert, dass es von Anfang an in der First-Person-Ansicht gespielt wird. Du bist der Pilot. Sämtliche veranschaulichenden Informationen sind in das HUD integriert, sodass die komplette Benutzeroberfläche dieser Spielebene abschaltbar ist [...]. Wenn du willst, kannst du dich voll und ganz auf die Instrumente [deines Raumschiffs] verlassen."