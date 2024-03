Star Wars: Es gibt erleichternd gute Nachrichten für das erste Strategiespiel seit 18 Jahren

Fans von Empire at War dürften dem neuen Strategiespiel im Star-Wars-Universum schon entgegenfiebern.

Erst vor wenigen Tagen sorgte die Meldung, dass Electronic Arts rund fünf Prozent der Belegschaft entlässt, für einen neuen Schock in der ohnehin schon von zahlreichen Kündigungsmeldungen geplagten Spielebranche.

Nicht nur zahlreiche Menschen müssen sich bald einen neuen Job suchen. Auch mehrere Projekte wurden intern bei EA auf das Abstellgleis geschoben. Darunter befindet sich auch der noch namenlose First-Person-Shooter von Respawn (Star Wars Jedi: Survivor).

Ein weiteres Star-Wars-Spiel befindet sich aber nach wie vor bei EA in Entwicklung. Das behaupten diesmal keine Insider, vielmehr bestätigt dies das Team ganz offiziell, um Entwarnung zu geben.

Das Statement des Teams im Wortlaut

Via X (ehemals Twitter) versichert das Entwicklerstudio Bit Reactor allen wartenden Fans, dass man weiterhin am noch namenlosen Star-Wars-Strategiespiel arbeitet und nicht von EAs verkündeten Maßnahmen betroffen sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das sind gute Nachrichten für all jene, die den Release des ersten Strategiespiels im Star-Wars-Universum seit 18 Jahren schon ungeduldig herbeisehnen.

Nein, ihr müsst nicht erschrocken zum Kalender greifen, wir haben uns nicht verzählt: Empire at War erschien am 16. Februar 2006, seitdem müssen PC-Großmoffs und Maus-Admiräle auf neues Strategiefutter aus der weit, weit entfernten Galaxis warten.

Infos zum Spiel sind aber noch Mangelware. Wir kennen weder einen Titel noch irgendwelche Gameplay-Features. Da der Entwickler Bit Reactor aber von ehemaligen Firaxis-Köpfen gegründet wurde, erhoffen sich viele Fans einen rundenbasierten Ansatz im Stile von Civilization 6 oder XCOM 2.

Ein gutes Omen? Jordan DeVries, der als Lead UI/UX Developer bei Respawn an Jedi: Survivor mitgewirkt hat, postete als Antwort auf den obigen Tweet von Bit Reactor: Das Team macht ein wirklich gutes Star Wars.

Es bleibt abzuwarten, wie lange wir noch auf die offizielle Enthüllung des Spiels mitsamt ersten Bildern und Infos zu Gameplay, Story und mehr warten müssen. Da sich der Strategietitel offiziell bereits seit Anfang 2022 in Entwicklung befindet, stehen die Zeichen für Neuigkeiten noch 2024 gar nicht mal so schlecht. Freut ihr euch auf das Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!