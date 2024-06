Papa, ich bin bei Star Wars: Schauspielerin in The Acolyte ist »sehr glücklich«, weil ihr Vater ein Fan ist

In The Acolyte spielt Dafne Keen in ihrer ersten Star-Wars-Rolle die Padawan Jecki Lon. (Bildquelle: Disney+)

Für ein normales Lichtschwert ist Nachwuchsstar Dafne Keen (Alter: 19 Jahre) zu klein, weshalb sie in Star Wars: The Acolyte eine verkürzte Variante trägt. Und doch hat ihr Schauspiel-Debüt als Padawn Jecki Lon in einer weit entfernten Galaxis für große Gefühle gesorgt. Denn damit konnte sie ihren Vater stolz machen.

Auf Marvel folgt das nächste große Film-Universum

Im Interview mit GameStar fragten wir nach Parallelen zwischen ihrer Rolle in Marvels Wolverine-Film Logan (als wortkarge Laura Kinney/X-23 an der Seite von Hugh Jackman) und der Rolle in The Acolyte. Ihre Antwort:

»Ich glaube, die größte Gemeinsamkeit ist die Leidenschaft, mit der die Fans dabei sind. Sowohl positiv als auch negativ. Wir Schauspieler hoffen immer, dass die Leute mit unserem Job zufrieden sind und [den Film oder die Serie, Anm. d. Red.] mögen. Und wenn man in einer Welt ist, die so riesig ist, dann weiß man irgendwie schon, dass es die Leute interessiert. Das ist so schön, denn als Schauspieler verbringt man so viel Zeit seines Lebens damit, zu denken: ›Bitte interessiert euch für den Film, den ich gemacht habe.‹ Es ist also schön, das bereits zu wissen und in eine Welt einzutauchen, die bereits erschaffen wurde, in die man eintauchen und in gewisser Weise Teil eines riesigen Ensembles sein kann.«

Altes Franchise, stolzer Papa

Für Dafne Keen ist The Acolyte überhaupt erst die fünfte große Rolle ihrer Karriere. Zuvor war sie in der BBC-Serienumsetzung der gleichnamigen Buchreihe His Dark Materials als Hauptcharakter Lyra zu sehen. Was aber macht Star Wars für sie jetzt so besonders?

»Star Wars gibt es schon so lange, seit den 70er-Jahren. Es war also wirklich schön, in etwas einzutreten, das meinem Vater am Herzen lag und das hat mich sehr glücklich gemacht. Es war auch ganz anders [als Marvel]. Der Ton in Star Wars ist an ein viel jüngeres Publikum gerichtet, während Logan ab 17 Jahren freigegeben war. Die Actionszenen waren dadurch ganz anders [in The Acolyte]. Die Charaktere waren ganz anders, aber es war auch immer noch Action. Ich fühlte mich also in dieser Welt wohl, weil ich es liebte, die Actionszenen zu drehen.«

0:30 The Acolyte läuft aktuell auf Disney+, im Trailer bekommt ihr einen Überblick

Zu Star Wars: The Acolyte sind bisher zwei Episoden erschienen, wir haben die ersten vier bereits in unserer Serienkritik bewertet und waren nicht restlos von der Qualität überzeugt. Noch schlechter kommt die Serie aktuell bei den Fans weg, während professionelle Kritiker verzeihender sind.

Folge 3 erscheint am 11. Juni, anschließend folgen die restlichen fünf Episoden im Wochenrhythmus. Das Finale ist demnach am 16. Juli auf Disney+ zu sehen. Ob Dafne Keens Charakter bis dahin überlebt? Wir drücken die Daumen - auch für ihren Vater.