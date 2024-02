Wer mehr Star Wars will, wird ab heute bei Disney Plus fündig: Das große Finale von The Bad Batch beginnt

Die Star-Wars-Animationsserie The Bad Batch geht heute bei Disney Plus in die letzte Runde. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Lücke zwischen Episode 3 - Die Rache der Sith und Episode 4 - Eine neue Hoffnung wird immer kleiner. Denn heute geht es mit The Bad Batch auf Disney Plus weiter. Am 21. Februar 2024 startet die dritte und gleichzeitig letzte Staffel der Star-Wars-Serie.

Dabei könnt ihr ab sofort gleich drei von insgesamt 15 Episoden gucken, im Wochentakt folgt jeweils eine neue Episode. Natürlich solltet ihr die vorangegangenen beiden Staffeln gesehen haben, The Bad Batch setzt die Geschichte von Clone Force 99 fort.

Worum ging es bei The Bad Batch nochmal?

Kleine Gedächtnisauffrischung gefällig? Die Klonkriege sind zu Ende und aus der Asche der Republik hat sich das Galaktische Imperium erhoben. Der frisch gebackene Imperator Palpatine ruft die Order 66 aus, womit der Orden der Jedi nahezu ausgelöscht ist - doch die Bad Batch widersetzt sich dem Befehl und nimmt Reißaus - nun ja, nicht ganz.

In der dritten und letzten Staffel versucht nun das Team bestehend aus Hunter, Wrecker, Echo und Tech ihre Klon-Schwester Omega aus einem imperialen Labor zu befreien. Dabei teast der offizielle Trailer ein Wiedersehen mit altbekannten Charakteren wie zum Beispiel Captain Rex, Fennec Shand, Cad Bane und sogar der totgeglaubten Asajj Ventress an:

2:01 The Bad Batch enthüllt den Trailer und Release zur dritten und letzten Staffel mit einem Knall

Falls ihr euch fragt, ob The Bad Batch eure Zeit wert ist: Tatsächlich kann die Animationsserie bei Rotten Tomatoes einen ziemlich beeindruckenden Durchschnittswert vorweisen. Kritiker zücken 88 Prozent, Zuschauer 83 Punkte.

Dimi hat bereits The Clone Wars, Rebels und The Bad Batch gesehen. Lest am besten selbst, warum er sich auf Staffel 3 um Clone Force 99 freut, aber auch eine gesunde Prise Skepsis mit sich bringt:

Dimitry Halley Das meint unser Experte: Star Wars: The Bad Batch zeigt sowohl die größten Stärken, wie auch die ärgsten Probleme von Disneys aktueller Krieg-der-Sterne-Strategie. Auf der einen Seite spendiert es mir faszinierende neue Einblicke in die Anfänge des Imperiums und die allerersten Widerstandsbewegungen, beleuchtet das tragische Schicksal altgedienter Klone nach den Prequel-Filmen - und ich finde es immer noch beeindruckend, dass fast alle Hauptfiguren vom selben Sprecher vertont werden.



Was für eine Leistung! Ich bin so neugierig, was das große Serienfinale hier an Ideen und Wendungen auf den Tisch bringt!



Auf der anderen Seite leidet The Bad Batch auch unter dem Belanglosigkeitsproblem, das jede neue Serie in unterschiedlichem Maß plagt. Die Handlungsstränge bewegen sich teils im Schneckentempo voran und die Showrunner müssen immer wieder auf billige Cliffhanger oder Fanservice setzen, um ihre Serie im Gespräch zu halten.



Bestes Beispiel: Asajj Ventress, die laut Trailer jetzt doch wieder zurückkehren soll, nachdem sie eigentlich in einem Star-Wars-Roman ihren Tod fand. Generell fühlt sich Star Wars aktuell an wie eine schlechte Comicserie. Dauernd kehren Charaktere zurück, auch mal von den Toten. Das tut der Kreativität im Krieg der Sterne nicht gut.



Auch hier bin ich also sehr gespannt, ob The Bad Batch mit Season 3 den Bogen überspannt.

Die Release-Termine von Staffel 3 im Überblick

Wann erscheint welche Folge? Falls ihr die ersten drei Episoden von The Bad Batch längst verschlungen habt und euch jetzt fragt, wann es mit den nächsten Folgen weitergeht, haben wir hier eine kleine Übersicht für euch. (Kleiner Spoiler: es geht fast immer im Wochentakt weiter:

Folge 1 - 3: Am 21. Februar 2024

Am 21. Februar 2024 Folge 4: Am 28. Februar 2024

Am 28. Februar 2024 Folge 5: Am 6. März 2024

Am 6. März 2024 Folge 6 + 7: Am 13. März 2024

Am 13. März 2024 Folge 8: Am 20. März 2024

Am 20. März 2024 Folge 9: Am 27. März 2024

Am 27. März 2024 Folge 10 + 11: Am 3. April 2024

Am 3. April 2024 Folge 12: Am 10. April 2024

Am 10. April 2024 Folge 13: Am 17. März 2024

Am 17. März 2024 Folge 14: Am 24. April 2024

Am 24. April 2024 Folge 15: Am 1. Mai 2024

Übrigens: The Bad Batch macht dieses Jahr natürlich nur den Anfang, was neue Star-Wars-Serien bei Disney Plus angeht. Skeleton Crew und The Acolyte stehen ebenfalls in den Startlöchern und mit ein bisschen Glück vielleicht sogar Andor: Staffel 2.

Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Seid ihr bei The Bad Batch auf dem aktuellen Stand und wenn ja, wie gut hat euch die Star-Wars-Serie bisher gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die dritte und letzte Staffel? Welche Krieg-der-Sterne-Serie bei Disney Plus ist eurer Meinung nach die beste? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!