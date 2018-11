Filmemacher Jon Favreau darf für Lucasfilm die erste Realserie The Mandalorian aus dem Star Wars Unviersum entwickeln. Bekannt ist er nicht nur für seine Rolle als Happy Hogan an der Seite von Iron Man (Robert Downey jr.) aus den Marvel-Filmen. Er spielte zuletzt als Rio neben Han Solo sogar in einem Star-Wars-Film mit. Inzwischen scheint Favreau seinen Star für die neue Star-Wars-Serie gefunden zu haben: Pedro Pascal.

Bekannt als Oberyn Martell aus dem Serienhit Game of Thrones und zuletzt als DEA-Agent Javier Pena aus der Netflix-Serie Narcos, spielt er als nächstes in Wonder Woman 2 mit. In der neuen Star-Wars-Serie soll er die Hauptrolle als einsamer Revolverheld am Rande der Galaxie übernehmen.

Erste Story-Details zur neuen Serie

The Mandalorian ist zwischen den beiden Kinofilmen »Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter« und »Episode 7: Das Erwachen der Macht« angesiedelt, also nach dem Fall des Imperiums und vor der Gründung der Ersten Ordnung. Viel mehr wird zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht verraten.

Zuletzt hat Jon Favreau, der auch die Drehbücher zur Serie schreiben wird, die Fans mit ersten Set-Bildern bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Produktion und das Setting geliefert.

George Lucas besuchte das Film-Set

Zu seinem Geburtstag bekam Favreau vor einigen Tagen sogar hohen Besuch am Film-Set von The Mandalorian - von niemand geringeres als Star-Wars-Schöpfer George Lucas höchstpersönlich.

Serien-Start auf Disney+ noch offen

Inzwischen stehen mit Taika Waititi (Thor 3), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) und Deborah Chow (Jessica Jones) bereits die Regisseure für die einzelnen Folgen fest. Gerüchteweise möchten Taika Waititi und Jon Favreau auch selbst in irgendeiner Form in der Serie mitspielen - ob als außerirdisches Wesen oder Stormtrooper wird sich zeigen.

Lucasfilm zeigt Star Wars: The Mandalorian auf dem neuen hauseigenen Streaming-Dienst Disney+, ein Release-Termin gibt es bislang noch nicht.

