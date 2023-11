Ein Spieler hat seine neueste Entdeckung in Starfield auf Reddit geteilt: Jetzt sucht die Community nach einem passenden Namen.

Euch ist in Starfield mit Sicherheit schon die ein oder andere seltsame Gestalt über den Weg gelaufen. Schließlich verstecken sich über 100 unterschiedliche Kreaturen in Bethesdas neuem Space-Rollenspiel.

Wenn wir an Lebewesen auf anderen Planeten denken, dann springen uns direkt grüne Alien-Männchen oder andere kuriose Kreaturen in den Sinn. Die Starfield-Entwickler setzen aber mit ihren bizarren und ausgefallenen Kreationen nochmal eine Schippe drauf!

Der Reddit-User Any_Tell8839 stößt bei einem Abstecher auf einen neuen Planeten auf ein neues freundliches Geschöpf und teilt seine Entdeckung direkt mit der Community, denn: Es braucht einen Namen!

Bizarre Namensvorschläge für eine bizarre Kreatur

Die Kreatur sieht auf jeden Fall so aus, als hätte der Bethesda-Praktikant zu viele Freiheiten im Monster-Editor bekommen. Und erinnert euch das Ding nicht auch ein bisschen an den Klassiker Spore?

Wir wollen euch den Kautz natürlich nicht vorenthalten. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden: Was haltet ihr denn von der Kreatur?

Die Community hat sich direkt fleißig in die Namensgebung des niedlichen Aliens gestürzt.

Habt ihr genauso Bindungsängste wie die Reddit-Community? Dann gefällt euch bestimmt der Namensvorschlag 30XP von Boxadorables. Statt eines niedlichen Haustieres sehen viele in dem Alien nämlich nur Erfahrungspunkte für das Erlegen.

Wenn euer Kopfkino direkt beim Anblick seiner Füße - oder Arme? - angeregt wurde, findet ihr eventuell Interesse an dem Vorschlag von JackGeiselPhD: Dick Hands … Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen.

Bisher hat aber dieser vorgeschlagene Name von Zormac am meisten Zuspruch bekommen: Steve. Schon irgendwie passend oder nicht?

Hier lohnt es sich definitiv, selbst mal durch den Reddit Post durch zu scrollen.

So könnt ihr selbst das Geschöpf aus der Nähe betrachten

Jetzt stellt sich noch die Frage, wo ihr das Ding überhaupt finden könnt: Laut Community haltet ihr am besten auf dem Planeten Sparta IV Ausschau nach ihm. Aber: Im Gegensatz zu anderen Spezies, könnt ihr das seltsam süße Alien leider nicht zähmen.

Auch wenn dieses außerirdische Tierchen euch freundlich gesinnt ist - ein paar davon lasst ihr besser in Ruhe. Sonst endet ihr in der gleichen unglücklichen Situation wie unser Redakteur Tillmann Bier:

0:41 In Starfield solltet ihr euch nicht mit den Wildtieren auf Rutherford 3 anlegen

Schöne Spiel-Momente trotz Kritik auf Steam

Starfield wird viel diskutiert, die Steam-Wertungen von Langzeitspielern gehen runter und viele Spielerinnen und Spieler kritisieren den monotonen Ablauf des Rollenspiels, den langweiligen Weltraum und das einfallslose Questdesign.

Da ist es schön, auch einfach mal zu sehen, dass eine Kleinigkeit wie die Entdeckung dieses kleinen Aliens Fans so begeistern und zusammenbringen kann. Eine schöne Überraschung aus dem Rollenspiel wird gleich viel schöner, wenn man sie mit begeisterten Spielern teilen kann. Was ist denn eure persönliche Lieblingsentdeckung in Starfield?

Seid ihr unserem namenlosen Freund hier auch schon begegnet? Und welche Namensvorschläge gefallen euch von der Reddit-Community am Besten? Oder fallen euch noch kreativere ein? Über welche anderen komischen Kreaturen seid ihr sonst noch gestolpert? Welche davon haben euch am meisten überrascht? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!