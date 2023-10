Starfield: Die bisher wohl beeindruckendste Fan-Kreation ist leicht zu übersehen

SSNN informiert uns zwar in Starfield über die wichtigsten Neuigkeiten, allerdings nur wenn wir in New Atlantis sind.

Während wir in Fallout 4 und 3 beim Erkunden der Welt noch verschiedene Radiostationen hören konnten, die nicht nur Musik abspielten, sondern teilweise auch Ereignisse in der Welt kommentierten, kehrt dieses Feature im neu veröffentlichten Starfield nicht zurück. Ein Fan hat es jetzt aber kostenlos für alle nachgereicht, und das auf sehr aufwendige Weise.

Ein großer Fanwunsch

Laufen wir in Starfield durch New Atlantis, können wir zwar an einigen Plätzen dem SSNN-Broadcast lauschen, der uns über aktuelle Nachrichten aus den besiedelten Systemen informiert, und dabei auch immer wieder auf unsere eigenen Handlungen eingeht, wenn wir etwa bestimmte Quests abschließen.

Auf Musik verzichtet diese Form des Radios jedoch vollkommen, außerdem können wir den Broadcast auch nicht beim Erkunden einschalten. Dieses Feature vermissen viele Fans in Starfield, wie die vielen Threads zum Thema im Subreddit beweisen. Eine der Diskussionen erhielt sogar fast 14.000 Upvotes.

Das gibt es schon?

Von vielen anscheinend unbemerkt, hat allerdings ein Fan das begehrte Feature bereits teilweise nachgeliefert. Das Starfield-Radio lässt sich allerdings nicht wie viele andere Kreationen auf der Website Nexusmods entdecken, ihr findet es stattdessen auf einer eigenen Website.

Es handelt sich nämlich streng genommen um keine Mod für Starfield, sondern um eine Website, auf der ihr unabhängig vom Spiel vier verschiedene Radiosender hören könnt, die zu dessen Welt passen:

Sol Train: Music From The 3rd Rock (Musik von der Erde aus dem 20. und 21. Jahrhundert)

The Black Box with Willy Kino (Talk und Rock&Roll)

Nocturna: Music of the Ancients (Klassische Musik)

The Dust (Lo-Fi mit Sloane Kaelin aus Neon)

Mit Cockpit-Hintergrund und animierter Benutzeroberfläche sorgt schon die Website für viel Atmosphäre.

Der Ersteller hat sich aber nicht nur die Mühe gemacht, die passende Musik für die Sender herauszusuchen, sondern auch Kommentare und Überleitungen der jeweiligen Radiomoderatoren aufgenommen, die in die Lore des Spiels passende Texte haben. So wird dann etwa über die Vergangenheit auf der Erde oder bestimmte Fraktionen, Unternehmen oder Orte gesprochen.

Schon jetzt ist das Starfield-Radio eine ziemlich aufwendige Fan-Kreation, doch sie ist längst nicht fertig. Noch mindestens zwei weitere Radiosender sind geplant, auf denen ihr dann Techno und Oldies hören könnt.

Hättet ihr euch auch verschiedene Radiosender für Starfield gewünscht, die ihr ähnlich wie in Fallout beim Erkunden hören könnt? Oder habt ihr dieses Feature auch in der Postapokalypse nie wirklich genutzt? Welche Inhalte für Starfield sollten es eurer Meinung nach so bald wie möglich ins Spiel schaffen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!