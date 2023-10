»Das Spiel ist bewusst so gemacht«: Todd Howard spricht über die nächsten fünf Jahre von Starfield

Wie sieht Starfield in fünf Jahren aus? Darüber macht man sich bei Bethesda schon Gedanken.

Skyrim ist inzwischen fast 12 Jahre alt, und dennoch wandern täglich noch tausende Spielerinnen und Spieler durch Himmelsrand. Ständig erscheinen zahlreiche neue Mods und die Community scheint immer noch sehr aktiv zu sein. Ähnliches wünscht man sich bei den Bethesda Game Studios wohl auch für Starfield. Über seine Pläne für das neue Rollenspiel spricht Todd Howard nun in einem Interview.

Aus früheren Erfolgen gelernt

Im Gespräch mit Ted Price von Insomniac Games kommt Howard auch darauf zu sprechen, wie, und vor allem wie lange Starfield sich weiterentwickeln soll. Bei der Entwicklung hat das Studio sich offenbar auch an vorherigen Erfolgen, wie Skyrim und Fallout 4 orientiert. Man habe daraus gelernt, dass die Leute sie für sehr lange Zeit spielen wollen .

Aus diesem Grund war schon bei der Entwicklung von Starfield klar, dass noch mehr Wert darauf gelegt werden sollte, ein für lange Zeit lebendiges Spiel zu erschaffen. Dabei stellte sich laut Howard auch die Frage, inwiefern man das Spiel so bauen könnte, dass es sich natürlich anfühlt, es immer weiterzuspielen. Das Ergebnis sehe man, wenn man die Hauptquest abgeschlossen habe. Damit bezieht sich der Chefentwickler wohl auf das außergewöhnliche New Game Plus.

1:33:21 Ist Starfield ein gutes Weltraumspiel? - mit Captain Collins

Was ist in fünf Jahren?

Natürlich ist Starfield als auf Langlebigkeit ausgelegtes Spiel mit dem Release noch längst nicht fertig. Howard sieht es mehr als ein gutes Spiel-Fundament, auf das sowohl die Entwickler als auch die Modding-Community aufbauen könnten. Man habe sich deshalb auch schon Gedanken gemacht, wie Starfield den nächsten Monaten, in zwei oder auch fünf Jahren aussehen könnte.

Im Interview wird Howard zwar nicht konkreter, welche Inhalte und Features geplant sind, allerdings wissen wir schon über einiges Bescheid:

Per Update sollen neue Features und Funktionen kommen, wie etwa ein Button zum direkten Verspeisen von Nahrung, DLSS-Support, ein FOV-Slider. Erst 2024 soll es umfänglichen Mod-Support geben, später sollen eventuell auch weitere Features wie Maps in Städten folgen.

Eine erste Story-Erweiterung ist ebenfalls schon bekannt: Shattered Space ist Teil der Premium-Edition von Starfield, worum es in dem Add-on geht, wissen wir aber noch nicht. In einem früheren Interview versprach Howard außerdem, dass man mehrere kleinere und größere Erweiterungen für das Rollenspiel veröffentlichen wolle.

Glaubt ihr, dass Starfield genauso langlebig wie Skyrim sein kann, oder den bisher größten Erfolg der Entwickler sogar noch übertrifft? Oder fehlt dem Weltraum-Rollenspiel eurer Meinung nach dafür noch etwas? Welche Neuerungen würdet ihr euch für die nächsten Updates wünschen, und was erhofft ihr euch von den geplanten Erweiterungen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!