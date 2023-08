Lässt sich Starfield pazifistisch spielen? Entwickler geben erste Antworten

Frieden herrscht nicht wirklich im Universum von Starfield.

Kann ich Starfield ohne einen einzigen Kill spielen? Das wollte ein Bethesda-Fan kürzlich während einer Entwickler-Fragerunde wissen. Und er ist sicherlich nicht der Einzige, der einen gewaltlosen Durchlauf ausprobieren will. Um eine ganz klare Antwort drücken sich die Bethesda-Devs noch, wir fassen euch die bekannten Infos zusammen.

So pazifistisch ist Starfield

Dass ein normaler Starfield-Durchgang nicht ganz ohne Kills auskommt, ließen die Lead Designer Will Shen und Emil Pagliarulo bei einem offenen Interview via Discord durchblicken:

Wir haben schon während der Vorproduktion darüber gesprochen, ob wir einen nicht-tödlichen Spielverlauf vollständig unterstützen würden. Uns wurde klar, dass das aus verschiedenen Gründen nicht ganz machbar war. Davon abgesehen gibt es einige gute nicht-tödliche Optionen, sei es durch Dialoge oder durch den Einsatz einer nicht-tödlichen Waffe. Diese können in bestimmten Situationen genutzt werden, ehrlich gesagt, in vielen Situationen, obwohl ich nicht behaupten kann, dass man das gesamte Spiel ohne jegliches Töten durchspielen kann.

Das gilt ausdrücklich aber nur dafür, wenn ihr Starfield genau so wie vorgesehen spielt – und wie wir ja aus Skyrim und Co. wissen, finden Fans meistens ganz schnell wilde Möglichkeiten, um Bethesda-Sandboxen umzukrempeln. Wer völlig ohne Gewalt auskommen will, muss also Köpfchen beweisen – oder auf eine entsprechende Mod warten.

1:21:59 Kann Starfield seine Technik-Versprechen überhaupt einlösen?

Das hilft euch, möglichst pazifistisch vorzugehen

Wer zumindest möglichst viel Gewalt vermeiden will, sollte seinen Überreden-Skill möglichst schnell hochleveln. Damit könnt ihr euch in vielen Situationen aus der Misere quatschen, ohne die Fäuste (oder Knarren) sprechen zu lassen. Laut Shen soll es in den meisten wichtigen Quests eine Möglichkeit zum Rausreden geben.

Außerdem schadet sicherlich nicht, eure Schleich-Skills zu perfektionieren. Damit kommt ihr bestimmt um so manches Scharmützel mit Weltraumbanditen herum, die ihr sonst anderweitig beseitigen müsstet.

Starfield bietet außerdem ein paar nicht-tödliche Waffen, mit denen ihr Feinde zu Boden schickt, ihnen aber nicht endgültig die Lichter ausblast. Was die Entwickler im Discord-Interview noch so bekannt gegeben haben (und weitere Infos zum Rollenspiel), lest ihr hier.

Werdet ihr in Starfield wild um euch ballern, virtuelle Gewalt nur in ausgewählten Situationen anwenden oder versucht ihr euch an einem Pazifismus-Durchgang, bei dem niemand dran glauben muss? Würdet ihr euch dafür spezielle Mods herunterladen oder würdet ihr euch wünschen,, dass Bethesda so etwas im Grundspiel ermöglicht?