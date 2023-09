»Sie sammelt Materialien aus der ganzen Galaxis«: Starfield-Spieler baut eine Fabrik, die für Staunen sorgt

In Starfield lassen sich auch riesige Fabriken errichten, die alle möglichen Gegenstände produzieren.

Neben Quests, Kämpfen und Erkundung könnt ihr euch in Starfield auch lange Zeit mit dem Bauen von Schiffen oder dem Errichten von Außenposten beschäftigen. Beides kann ziemlich kompliziert werden, und schreckt einige Spielerinnen und Spieler auch ab. Wie komplex und riesig eine selbstgebaute Fabrik werden kann, zeigt jetzt ein Video auf Twitter (inzwischen X genannt).

Es ist noch längst nicht fertig

Während einige von uns noch mit dem Mining-Laser in der Hand lebensfeindliche Planeten nach wertvollen Ressourcen durchkämmen, ist Niko Müller schon ein gutes Stück weiter. Seine Fabrik sammelt zunächst automatisch alle benötigten Materialien aus der gesamten Galaxie, und lagert sie per Frachtlink in einem riesigen Lagerhaus.

Mithilfe eines fortgeschrittenen Fusionsreaktors werden dann an Ort und Stelle wertvolle Gegenstände hergestellt, die Niko dann nur noch abholen muss. Aber seht euch das Ungetüm selbst an:

Fertig ist der Bau aber noch längst nicht. Aber schon für das jetzt vorhandene war eine Menge Planung und Aufwand nötig. Niko musste zunächst die passenden Außenposten-Fähigkeiten erlernen, die benötigten Teile erforschen und dann eine Lieferkette aufbauen. Vor dem Bau kalkulierte er außerdem noch die Material-Kosten und erstellte einen Bauplan.

Wie die riesige Fabrik noch erweitert werden soll, führt Niko nicht weiter aus. Aber er hat einige Tipps für die neugierigen, angehenden Ingenieure in den Kommentaren:

Zunächst sei es wichtig, nach Aluminium und Eisen Ausschau zu halten, da beides für viele Gebäude benötigt wird.

Raumhäfen sollte man am besten nur auf Planeten errichten, auf denen es Helium-3 gibt.

Baut für jeden interstellaren Frachtlink einen eigenen Extraktor.

Falls ihr noch mehr über den Bau von Außenposten erfahren möchtet, hilft euch auch unser umfassender Guide weiter, den ihr gleich hier lesen könnt:

Habt ihr schon angefangen, eure eigenen Außenposten in Starfield zu errichten? Oder habt ihr diesen Teil des Spiels bisher komplett außen vorgelassen? Errichtet ihr lieber Wohnanlagen, von denen ihr die Aussicht auf einen schönen Planeten genießen könnt, oder nutzt ihr den Basenbau vor allem zum Ressourcenabbau? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!