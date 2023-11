Auf Steam bekommt ihr für nur 70 Cent gerade ein oft übersehenes Strategie-Juwel

Das Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg kostet euch gerade weniger als eine Packung Kaugummis.

PC-Spiele sind teuer und gerade heutzutage muss man oft sehr tief in die Tasche greifen, um die nächsten Wochen lang gut unterhalten zu werden. Doch wer die Augen aufsperrt, findet insbesondere auf Steam immer wieder auch sehr günstige Spiele, die sich trotzdem lohnen.

Dazu gehört aktuell auch das Strategiespiel Men of War, für das ihr momentan dank eines umfangreichen Rabatts von 85 Prozent nicht mal einen einzigen Euro auf den Tresen knallen müsst. Dabei handelt es sich um einen durchaus lohnenswerten Titel, bei dem ihr gerade für so wenig Geld absolut nichts falsch machen könnt.

Was für ein Spiel ist Men of War?

Eigentlich wird die Echtzeit-Strategie im Zweiten Weltkrieg eher von Company of Heroes dominiert, doch Men of War steht der Strategieserie von Relic in kaum etwas nach. Klar, gerade in Sachen Inszenierung und Bombast liegt CoH dann doch eine Handbreite weiter vorn - doch bei strategischer Tiefe, Einheitenvielfalt und Realismus musste sich Men of War noch nie vor der Konkurrenz verstecken.

PLUS-Archiv 3:17 Men of War - Test-Video - Test-Video

Hier bekommt ihr eine beachtliche Auswahl an Infanterie-Truppen, Panzern oder Artillerie an die Hand gegeben, die sich auf Wehrmacht, Alliierte und Rote Armee aufteilen. Für jede dieser Fraktionen gibt es außerdem eine eigene Story-Kampagne aus insgesamt 19 Missionen, die jede Menge taktisches Geschick von euch abfordert.

Gerade wenn ihr liebend gern an jeder noch so kleinen Stellschraube dreht, wird sich Men of War für euch lohnen. Schließlich könnt ihr hier jeden einzelnen Soldaten direkt kontrollieren und sogar dessen komplettes Inventar verwalten.

Das lässt nicht nur ausgeklügelte strategische Winkelzüge zu, sondern macht auch Schleichmissionen mit kleineren Truppenverbänden enorm unterhaltsam. Vor allem euer Improvisations-Talent zahlt sich aus, wenn ihr geschickt mit den verfügbaren Aktionen eurer Soldaten umgeht.

Lohnt sich das heute noch?

Men of War erschien im Jahr 2009 und hat damit bereits ganze 14 Jahr auf dem Buckel. Das sieht man dem Strategiespiel auch an, das bereits 2009 nicht mehr zu den hübschesten aller Taktiktitel zählte.

Abgesehen davon spielt sich das Strategiespiel allerdings auch heute noch enorm unterhaltsam und wenn ihr einmal dabei seid, im Zuge der knackigen Missionen jede einzelne Gehirnzelle zu bemühen, rückt der Look ohnehin schnell in den Hintergrund.

Sollte euch die angestaubte Grafik allerdings wirklich das Spielerlebnis ruinieren, gibt es auch noch ein paar aktuellere Alternativen. Der Nachfolger Assault Squad 2 kostet gerade etwa ebenfalls nur 6 Euro, bietet dafür aber keine sonderlich tiefgreifende Kampagne. Und wenn ihr noch etwas Geduld beweist, könnt ihr euch nächstes Jahr sogar Men of War 2 zulegen.

Was ist eure Meinung zu Men of War? Kennt ihr die Reihe bereits und haltet ihr das aktuelle Angebot für einen Schnapper oder sind selbst 70 Cent eurer Meinung nach noch zu viel? Habt ihr vielleicht andere Spiele auf Steam entdeckt, die gerade sehr günstig zu haben sind und die ihr unbedingt empfehlen würdet? Der Kommentarbereich wartet darauf, mit Antworten auf diese Fragen gefüllt zu werden!