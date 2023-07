Steam: Ihr könnt gerade gratis ein richtig cooles Sci-Fi-Spiel abgreifen, aber müsst euch beeilen

Dungeon of the Endless ist kein Grafikwunder, hat aber einen sehr originellen Stil.

Ihr wollt sparen? Ihr könnt sparen! Wir helfen euch dabei, indem wir täglich alle Steam-Spiele von Hand einzeln aufrufen und prüfen, ob der Preis reduziert ist. Ja, das machen wir für euch, warum sollten wir lügen?! Nun …

Momentan könnt ihr Dungeon of the Endless gratis abstauben. Für lau in den Weltraum, wer kann da schon Nein sagen? Aber was ist das für ein Spiel und kann euch das Spaß machen? Um diese Fragen zu beantworten, müsst ihr einfach nur weiterlesen.

Direkt zum Deal geht's hier entlang:

19:21 Was ist...Dungeon of the Endless?

Ein bunter Genre-Mix im Weltraum

Dungeon of the Endless hat gefühlt so ein bisschen was von allem zu bieten. Euer Raumschiff voller Sträflinge und Wachen landet auf einem fremden Planeten, auf dem eine Kolonie gegründet werden soll. Eure vorrangige Aufgabe ist es, in klassischer Tower-Defense-Manier den Schiffsgenerator zu beschützen. Vor was, fragt ihr? Na, vor allerlei fiesen Monstern, die es auf eure Crew abgesehen haben.

Der namensgebende endlose Dungeon will zudem auch noch erforscht werden, wo die Rogue-like-Elemente zum Tragen kommen. Ihr stellt eine Gruppe aus Helden zusammen, von denen jeder individuelle Stärken und Schwächen hat. Mit den im Dungeon gesammelten Ressourcen könnt ihr wiederum eure Verteidigung in der Basis weiter ausbauen.

Der Clou an Dungeon of the Endless ist das abgedrehte Szenario. Wie bereits erwähnt, besteht die Besatzung des Schiffs primär aus Sträflingen, die abgedrehter kaum sein könnten. Da gibt es Zeitgenossen, die ihren Selbstwert mit riesigen Schwertern kompensieren, Möchtegern-Zorros und Sado-Maso-Punker. Und das sind wohl noch die harmlosesten Kreationen, die euch erwarten.

Was sagen Kritiker und Community?

Dungeon of the Endless ist 2014 erschienen und staubte in unserem damaligen Test sehr passable 79 Punkte ab. Bei Steam kommt das Spiel derzeit auf einen sehr positiven Durchschnitt bei den insgesamt 11.934 User-Wertungen.

Gelobt werden zumeist die witzige Idee und der motivierende Gameplay-Loop, der sich schon nach kurzer Zeit entfaltet. Für Unmut stoßen hingegen sorgt der etwas instabile Multiplayer-Modus.

Habt ihr jetzt Lust auf Dungeon of the Endless bekommen? Kein Problem, das Ausprobieren kostet euch ja nix! Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Könnt ihr etwas mit dem Genre-Mix anfangen oder hättet ihr euch lieber einen klaren Fokus auf eines der zahlreichen Elemente gewünscht? Wir sind gespannt auf eure Meinungen!