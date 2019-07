Wer letzte Woche in die Steam Charts geschaut hat, weiß: Da ist ja gar kein Spiel auf dem ersten Platz! Auch diese Woche sieht es nicht anders aus. Bereits zum dritten Mal setzt sich Valves Index VR Kit auf den Thron, das ihr aktuell für 1.079 Euro reservieren könnt. Wir haben es uns bereits angeschaut:

Valve Index VR - das beste VR-Gesamtpaket

Das erste Spiel folgt auf Platz 2: Playerunknown's Battlegrounds verkauft sich noch immer gut und schlägt Dauerbrenner GTA 5 auf Platz 3. PUBG hat vor Kurzem einen Story-Trailer bekommen und krempelt seine Karte Erangel um.

Der kultige Alien-Shooter Earth Defense Force 5 klettert von Platz 5 auf Platz 4, Octopath Traveler steigt dahinter ebenfalls einen Platz auf.

Neu in der Top 10 der am besten verkauften Steam-Spiele der vergangenen Woche ist Prey in seiner Digital-Deluxe-Edition. Der Shooter schickt euch auf eine Raumstation im Jahr 2032, die von Aliens überfallen wurde und überzeugt uns auch im Test mit seiner Experimentierfreudigkeit.

Den Alien-Hattrick macht Killsquad komplett. In dem Sci-fi-Action-Rollenspiel à la Diablo 3 kämpft ihr auf fremden Planeten mit einem Arsenal aus futuristischen Waffen gegen Horden von Monstern und fremden Wesen. Auf Steam kommt das Spiel größtenteils gut an, es gibt aber auch Kritikpunkte.

Cyberpunk 2077 steht im Gegensatz zur vergangenen Woche nicht mehr in den Steam Charts, dafür reiht sich Gloomhaven auf Platz 9 ein. Gloomhaven wurde über Kickstarter finanziert und erschien ursprünglich als Brettspiel. Am 17. Juli startete die digitale Version auf Steam in den Early Access.

Die Steam-Verkaufscharts (15. bis 21. Juli 2019)

