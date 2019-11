Hideo Kojima ist vor allem dafür bekannt, das Stealth-Genre geprägt zu haben und wurde mit seiner Metal Gear Solid-Reihe bekannt. Kürzlich veröffentlichte sein neues Studio Kojima Productions Death Stranding für die Playstation 4. Und nur kurz darauf erhält der Designer gleich zwei Einträge im Guinness-Buch der Weltrekorde. Allerdings nicht wegen seiner Errungenschaften in der Spieleindustrie.

Die meisten Follower auf Twitter und Instagram: Stattdessen stehen seine Leistungen auf den Social-Media-Plattformen Twitter und Instagram im Fokus. Kojima konnte auf beiden der Video Game Director mit den meisten Followern werden.

Game creator Hideo Kojima (@HIDEO_KOJIMA_EN) is now a record holder for:

? Most followers on Twitter for a video game director



? Most followers on Instagram for a video game director#DeathStranding#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/dywSzoNwlE