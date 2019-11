Steam Charts: Der Football Manager 2020 stürmt die Charts

Die Steam Charts sähen wahrscheinlich gänzlich anders aus, wenn heutzutage nicht jeder seinen eigenen Launcher hätte. Denn sowohl Red Dead Redemption 2, als auch Call of Duty: Modern Warfare fehlen natürlich in den Steam-Verkaufszahlen, weil sie nur auf Battle.net und dem Rockstar Launcher stattfinden. Diese Lücke nutzen diese Woche zwei Spiele, die sonst wahrscheinlich nicht so weit an die Spitze geklettert wären.

Auf Platz 1 thront Rockstars altbewährter Dauerbrenner GTA 5, auf Platz 2 feiert der Football Manager 2020 sein Debüt - und das, obwohl die Sportsimulation erst Mitte November erscheint. Die Vorbesteller-Macht ist stark in diesem da. Ansonsten finden sich in den Umsatz-Charts viele alte Bekannte. Monster Hunter: World auf Platz 3, Destiny 2 auf Platz 4, PUBG auf Platz 5 und so weiter.

Bald dürften die Zahlen wieder anders aussehen: Planet Zoo erscheint am 5. November, außerdem steht Star Wars Jedi: Fallen Order vor der Tür, das als erstes EA-Spiel seit Jahren wieder auf Valves Plattform veröffentlicht wird.

Die Steam-Verkaufscharts (28. Oktober - 3. November)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

