Steam Charts - Die Rückkehr der Rollenspiele

Auch diese Woche geht das Duell um den ersten Platz der Steam Charts zwischen Playerunknown's Battlegrounds und Far Cry 5 weiter - diesmal zugunsten des Battle-Royale-Shooters. Wie schon vergangene Woche führt PUBG das Feld an, Ubisofts Open-World-Shooter sitzt knapp dahinter auf Platz zwei. Dafür taucht Far Cry 5 dank seiner verschiedenen Editionen auch noch mal auf Platz fünf auf.

Neben den Shootern sind gleich vier Rollenspiele zurück, The Witcher 3 mit seiner Game of the Year Edition sogar auf Platz drei. Dahinter steht Final Fantasy 15, das am 6. März auch für PC erschien. Davor war es konsolenexklusiv.

Auf dem sechsten Platz thront Meisterwerk Divinity: Original Sin 2, das uns vergangenes Jahr begeistert hat. Mit einer 93 hat das Rollenspiel von Larian Studios die höchste GameStar-Wertung 2017 erhalten. Platz sieben bleibt unverändert, hier verweilt nach wie vor Counter-Strike: Global Offensive.

Mehr zum Thema: Divinity: Original Sin 2 im Test - Larians Meisterwerk

Der vierte Rollenspielrückkehrer heißt The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition und hat es sich auf Platz acht gemütlich gemacht. Obwohl Rückkehrer hier vielleicht nicht ganz richtig ist, immerhin war die VR-Version, die dieses Mal auf Platz zehn steht, vergangene Woche schon in den Charts.

Zwischen den Skyrims steht Warhammer: Vermintide 2. Der Koop-Shooter rutscht allerdings um einen Platz auf die neun ab.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (9. bis 15. April 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.