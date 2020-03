Ark: Genesis neuer Spitzenreiter: Der Genesis-Season-Pass für Ark: Survival Evolved konnte sich auf Anhieb die Pole Position der Verkaufscharts sichern - trotz holprigem Start und enttäuschten Spielern. Der neue Ark-DLC bietet unter anderem eine frische Map, neue Kreaturen und erstmals richtige Quests.

Nier: Automata ist zurück: Das J-RPG Nier: Automata schafft es knapp drei Jahre nach seinem ursprünglichen Release erneut in die Steam-Charts. Grund hierfür dürfte sein, dass es das Rollenspiel aktuell so günstig wie noch nie zuvor gibt. Wie uns die Geschichte um Androidin B2 gefallen hat, lest ihr in unserem Test zu Nier: Automata.

Rimworld: Royalty von Null aufs Treppchen: Auch die erste kostenpflichtige Erweiterung für Rimworld schafft den Sprung aufs Siegertreppchen. Im Royalty-DLC können sich unsere Siedler Adelstitel verdienen und neue Psychokräfte zu Nutze machen.

Wolcen bleibt hartnäckig: Auch wenn Wolcen den ersten Platz diese Woche einbüßen muss, bleibt das Action-RPG hartnäckig und sichert sich trotz starker Konkurrenz den vierten Platz. Die Entwickler Wolcen Studios arbeiten seit dem Release permanent daran, das Spiel mit zahlreichen Patches in einen besseren Zustand zu bekommen.

Rainbow Six: Siege startet Year 5: Ubisofts Taktik-Shooter hat vier Jahre nach Release so viele aktive Spieler wie nie zuvor. Und 2020 ändert sich bei R6 Siege einiges - in unserem Überblick uns lest ihr mehr über die größten Neuerungen. Der Year-5-Pass (der euch zum Release sofortigen Zugriff auf neue Operator gewährt) landet entsprechend in den Steam-Charts.

Die Steam-Verkaufscharts (24. Februar - 1. März)

ARK: Genesis Season Pass NieR: Automata RimWorld - Royalty Wolcen: Lords of Mayhem ARK: Survival Evolved Hearts of Iron IV: La Résistance Rainbow Six Siege - Year 5 Pass Monster Hunter World: Iceborne Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) Playerunknown's Battlegrounds

Die Liste setzt sich aus den Top-10-Bestsellern auf Steam in der vergangenen Woche zusammen. Die Platzierungen werden jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.