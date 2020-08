Die Steam Charts dieser Woche wirken fast wie aus einer fremden Welt: Dass Horizon: Zero Dawn direkt nach Release ganz weit oben in die Steam Charts einsteigt, dürfte niemanden verwundern. Dass der ehemals PS4-exklusive Titel der Killzone-Macher »nur« auf dem zweiten Platz landet und vor einem Indie-Spiel kapitulieren muss, verblüfft dann aber doch ein bisschen. Und dann taucht auch noch eine Echtgeldwährung in der Top Ten auf!

Fall Guys erklimmt (natürlich) Platz 1

Ganz oben auf dem Treppchen thront Fall Guys: Ultimate Knockout. Ein Battle-Royale-Spiel, das Game-Shows wie zum Beispiel Takeshi's Castle als Videospiel umsetzt. Bei den Spielern schlug der Indie-Hit ein wie eine Bombe: Kurz nach Release überrannten 1,5 Millionen Nutzer die Server - was allerdings ebenfalls zu Server-Problemen führte.

Die Entwickler nahmen die teilweise recht gravierenden Launch-Probleme aber mit Fassung und schafften es auf Twitter dennoch ihre Fans zu unterhalten. Den Hype um Fall Guys können wir in unserem Test durchaus nachvollziehen. Denn das Party-Battle-Royale fällt in der Tat sehr spaßig aus. Allerdings gibt es auch einige Punkte, an denen die Entwickler noch schrauben müssen. Vor allem in Sachen Abwechslung mangelt es derzeit noch.

Fall Guys ist übrigens gleich zweimal in den Steam Charts vertreten: Einmal natürlich auf dem ersten Platz und ein zweites Mal auf dem fünften Platz. Das lässt sich folgendermaßen erklären: Von Fall Guys gibt es auf Steam jeweils zwei unterschiedliche Versionen - einmal die Standard-Edition und einmal die Collector's Edition. Beide Versionen werden jeweils separat in der (unten aufgeführten) Liste gezeigt, zwischen der Standard- und Collector's Edition wird XML-Feed aber nicht differenziert.

Weniger Zeit, Mehr Probleme für Horizon Zero Dawn

Die Position von Horizon Zero Dawn auf Platz 2 dafür vor allem zwei Gründe haben: Allen voran erschien Fall Guys bereits am 4. August, während der Titel von Sony erst einige Tage später am 7. August herauskam. Das Indie-Battle-Royale hatte somit mehr Zeit, seine Führungsposition auszubauen.

Die zweite Ursache könnten die technischen Probleme des ehemals PS4-exklusiven Open-World-Spiels sein. Auf dem PC haben derzeit viele Nutzer mit Performance-Problemen und Abstürzen zu kämpfen. Diese sorgen zudem für schlechte Bewertungen auf Steam. Die Lösung dieser hat für den Entwickler derzeit oberste Priorität. Spieler können sich hingegen möglicherweise bereits selbst helfen.

Mikrotransaktionen tauchen in den Top Ten auf

Was ihr ebenfalls nicht alle Tage sehen werdet ist, dass sich eine Echtgeldwährung so gut verkauft, dass sie in den Steam Charts auftaucht. Die Crown Packs für das MMORPG The Elder Scrolls Online haben sich auf dem achten Platz breit gemacht.

Im Spiel selbst könnt ihr mit denen allerdings nicht nur Kosmetik und ähnliches kaufen, sondern auch die DLCs. Und wie es der Zufall so will, kündigte der Entwickler auf der QuakeCon 2020 erst jüngst eine noch im August erscheinende Mini-Erweiterung namens Stonethorn an. Kein Wunder also, dass die Fans von The Elder Scrolls Online gerade recht motiviert sind, Echtgeld in ihr aktuelles Lieblingsspiel zu investieren.

Steam Verkaufscharts (3. August bis 9. August)

Fall Guys: Ultimate Knockout Horizon Zero Dawn - Complete Edition Grounded Valve Index VR Kit Fall Guys: Ultimate Knockout Valve Index Headset + Controllers Microsoft Flight Simulator The Elder Scrolls Online - Crown Packs Sea of Thieves Doom Eternal

Die Liste setzt sich aus den Top-10-Bestsellern auf Steam in der vergangenen Woche zusammen. Die Platzierungen werden jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.