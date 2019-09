Nach anderthalb Jahren im Early Access, ist Hunt: Showdown nun endlich offiziell erscheinen - und richtig gut geworden: In unserem Test erweis sich Cryteks düstere Monsterhatz als der beste Multiplayer-Shooter des bisherigen Jahres.

Offenbar sehen das auch viele Spieler so, denn zum finalen Release kann sich Hunt: Showdown direkt einen Platz in den Verkaufscharts von Steam sichern und steigt auf dem achten Platz neu ein.

An der Spitzenposition konnte vergangene Woche allerdings kein Spiel rütteln, dort thront immer noch eisern Remnant: From the Ashes. Der Shooter mit düsterem Endzeit-Setting und Souls-Appeal braucht zwar etwas Zeit, bis sich das volle Potenzial entfaltet, wird dann aber zu einem echten Koop-Knaller.

Die Steam-Verkaufscharts (26. August bis 1. September)

Gleich in zweifacher Ausführung ist außerdem diese Woche Rainbow Six: Siege in den Steam Charts vertreten, was vor allem auf die Gratis-Woche samt satter Rabatt-Aktion zurückzuführen sein dürfte, wodurch viele neue Spieler angelockt wurden. So landet einmal die Standard- und einmal die Deluxe-Edition in den Bestsellern.

Komplett raus fliegen dafür diese Woche die Definitive Edition von Age of Empires und Monster Hunter: World. Die Rangliste bezieht sich wie immer auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz.