Steam Charts: Der Pokémon-Konkurrent Temtem erobert die Spitze

Der Monstersammel-Wahn hat 2020 auch viele PC-Spieler erfasst. Das Indie-Rollenspiel Temtem bedient sich mit beiden Händen an allem, was Pokémon schon seit Jahren beliebt macht. Frei nach dem Motto: »Lieber gut geklaut, als schlecht selbst gemacht« und hat damit Erfolg.

Das MMO wurde nach seinem Early-Access-Release auf Steam mit überwiegend positiven User-Wertungen versehen und stürmt jetzt auch direkt auf Platz 1. der wöchentlichen Steam-Charts. Wie sich Temtem genau von Pokémon unterscheidet, haben wir für euch in einem eigenen Artikel analysiert.

Lohnt sich der Kauf? Temtem im Early-Access-Test

Damit löst Temtem Monster Hunter World: Iceborne an der Spitze ab, in dem wir mehr Zeit mit dem Töten von Monstern verbringen, anstatt sie einzufangen. Dahinter halten sich übliche Dauerbrenner wie GTA 5 weiterhin im Rennen. Auch Dragon Ball Z: Kakarot wurde in der vergangenen Woche ein weiteres Mal oft genug auf Steam gekauft, um sich einen Platz in den Top 10 zu sichern.

Wieder zurück ist diese Woche auch The Witcher 3, das sich dank dem Release der Hexer-Serie auf Netflix seit einigen Wochen wieder großer Beliebtheit erfreut. Vor drei Wochen knackte das hochgelobte Rollenspiel sogar seinen eigenen Rekord an gleichzeitigen Steam-Spielern.

Die Steam-Verkaufscharts (20. - 26. Januar)

Die Platzierungen beziehen sich auf die Steam-Bestseller der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aktualisiert und als XML-Feed veröffentlicht. Dopplungen wie diese Woche bei Red Dead Redemption 2, entstehen aufgrund von unterschiedlichen Versionen.