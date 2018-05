Steam Charts - Total War überholt Frostpunk, Stardew Valley ist zurück

Auch diese Woche führt Playerunknown's Battlegrounds die Liste der Steam Charts wenig überraschend an. Wer nichts mit Shootern oder Battle Royale allgemein anfangen kann, hat vielleicht mit dem zweiten Platz mehr Freude: Total War Saga: Thrones of Britannia ist vergangene Woche erschienen und behandelt die Machtkämpfe in Großbritannien im frühen Mittelalter.

Frostpunk fesselt weiterhin mit seinem Eiszeit-Szenario und moralischen Entscheidungen und friert auf dem Siegertreppchen fest. Auf Platz vier lässt sich Stardew Valley mal wieder blicken. Mit der Multiplayer-Beta tauchen viele neue und alte Spieler erneut in das Farmerleben ein.

Auf Platz fünf steht das Survival-Spiel The Forest, dahinter das um drei Plätze abgerutschte Battletech. Das Action-Rollenspiel Nier: Automata ist auf Position sieben ebenfalls wieder mit von der Partie, genauso wie Ubisofts Open-World-Shooter Far Cry 5 auf der acht und Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive auf der neun.

Neu hingegen ist Beat Saber auf der zehn. Dabei handelt es sich um ein VR-Rhythmus-Spiel, in dem ihr mit zwei Laserschwertern auf euch zufliegende Kisten zerstört. Zum Zeitpunkt dieser News sind 99 Prozent der über 1900 Bewertungen auf Steam positiv.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (30. April bis 06. Mai 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.