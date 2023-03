Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende sind 3 Spiele gratis

Schach oder Far Cry 5? Beides ist am Wochenende kostenlos.

Das Wochenende naht! Falls ihr nicht komplett mit der Diablo 4-Beta beschäftigt seid, dann haben Steam und Epic interessante Spiele für euch parat, die ihr komplett gratis eurer Bibliothek hinzufügen oder für kurze Zeit ausprobieren könnt.

Highlight der Woche: Far Cry 5

8:05 Far Cry 5 - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Ubisoft | Kostenlos spielen bis: 27. März 2023 (hier geht's zur Ubisoft-Aktion)

Im Open-World-Shooter Far Cry 5 reist ihr nach Hope County, eine fiktive Kleinstadt in den USA. Schnell wird euch auffallen, dass dort eine militante Sekte ihr Unwesen treibt und die Einwohnerinnen und Einwohner bedroht. Euer Ziel ist es, die besagte Sekte loszuwerden und den Frieden in der Stadt wieder herzustellen.

Wie es für Far Cry typisch ist, gibt es natürlich einen charismatischen Antagonisten: den fanatischen Sektenführer Joseph Seed. Im Schlepptau hat er seine Familie, die im Laufe des Spiels für den einen oder anderen interessanten Bosskampf sorgt.

Ihr bewegt euch wahlweise zu Fuß oder mit Fahrzeugen an Land, auf dem Wasser oder in der Luft durch das wunderschöne Amerika. Natürlich warten an jeder Ecke Feinde drauf, euch mit Kugelhagel zu begrüßen.

Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann auch angeln oder jagen gehen. Am meisten Spaß macht das Ganze natürlich im Koop. Gerade ist also der perfekte Moment, eure Freunde zu dieser actiongeladenen Befreiungsmission zu verpflichten. Unsere größten Kritikpunkte an Far Cry 5 sind die austauschbare Geschichte sowie die automatisch getriggerten Story-Missionen, die einem kaum eine Wahl lassen, wann man sie absolvieren möchte. Mehr lest ihr im Test:

Unser Test Far Cry 5 im Test - Kult geht anders von Dimitry Halley

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Chess Ultra

Während wir gespannt seit Jahrhunderten auf Schach 2 warten, könnt ihr euch bei Chess Ultra austoben und zum Schach-Ultra werden. Durch unterschiedliche 4K-Grafikdesigns und eine ausgeklügelte KI lohnt es sich, digitalem Schach eine Chance zu geben.

Kostenlos holen bis: 30. März 2023 (Hier geht's zum Angebot bei Epic)

Sludge Life

Sludge Life ist ein amüsanter 3D-Plattformer, bei dem ihr euch als aufsteigender Tagger versucht, gegen die Graffiti-Elite durchzusetzen. Besonders der einzigartige Artstyle und die abgedrehten NPCs fallen dabei sofort ins Auge. Ein zweiter Teil ist auch bereits angekündigt.

Kostenlos holen bis: 30. März 2023 (Hier geht's zum Angebot bei Steam)

Weitere Gratis-Inhalte am Wochenende

Neben ganzen Spielen könnt ihr euch dieses Wochenende auch kostenlose Erweiterungen abstauben und zwei Top-Spiele als Beta testen.

Erweiterungen

Offene Betas am Wochenende

Alle weiteren Informationen zu den offenen Betas findet ihr hier:

Wie sieht es dieses Wochenende bei euch aus? Ist was bei den kostenlosen Angeboten dabei? Oder habt ihr euren Kalender eh schon komplett mit der offenen Beta von Diablo 4 vollgepackt? Wir selbst werden garantiert viele Stunden reinstecken, aber ein Blick in die anderen Angebote lohnt sicher auch - vor allem, falls die Server schwächeln. Aber das wollen wir mal nicht verschreien.