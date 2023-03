Diablo 4: Heute startet die Open Beta, seid mit unserem Liveticker hautnah dabei

12:19 Uhr

Da der Totenbeschwörer in unserer Klassenumfrage aktuell meilenweit vorne liegt, hier ein fantastisches Necro-Cosplay von Tygarlily:

12:12 Uhr

Wir legen jetzt eine Schweigeminute für Reddit-User Mr_Mojo_Risin ein. Er ist Diablo-Fan und hat gerade erfahren, dass ihm ausgerechnet zur Beta der Strom wegen Reparaturarbeiten für zehn Stunden abgestellt wird. Sein Urteil: »Diese Penner.«

11:58 Uhr

Perfekt für die Mittagspause: Lauscht vor dem Beta-Start dem Diablo-Experten und Streamer Jessirocks in unserem Podcast! Thema: Wird Diablo 4 wirklich gut oder nur ein MMO-Abklatsch?

Link zum Podcast-Inhalt

11:44 Uhr

Sorry, Diablo 3! :D Geht's euch auch so wie Dvalin hier?

11:35 Uhr

Kleine Inspiration für den Charakter-Editor gefällig? Das sind die Kreationen des GameStar-Teams. Und auch wenn Eigenlob stinkt: Wir finden, die sind ziemlich cool geworden!

Diablo 4: Unsere GameStar-Charaktere sind der Gipfel der Kreativität ansehen

11:19 Uhr

There is no light here. You came to the darkness. Hail the daughter of hatred. Creator of Sanctuary.

Habt ihr auch Gänsehaut?

11:08 Uhr

Lasst uns eine unangenehme Wahrheit ansprechen: Heute Abend wird's holprig. Sogar der Community-Director von Diablo 4 stellt klar: »Es wird einen immensen Andrang geben, rechnet mit Wartezeiten und Problemen.« Erfahrungsgemäß entspannt es sich nach dem ersten Ansturm.

10:56 Uhr

Die Dorfleitung ist mal wieder zu lahm? Falls ihr fürchtet, dass euer Download nicht fertig wird bis zum Beta-Start, hier ein ganz simpler Trick, der die Größe halbiert:

10:43 Uhr

Heimlich vorab spielen? Gerade für euch getestet: Wenn ihr jetzt schon auf »Spielen« klickt, kommt ihr in eine kurze Server-Warteschlange. Habt ihr die hinter euch, geleitet euch folgende Meldung wieder freundlich hinaus:

10:35 Uhr

Wenn ihr die Warteschlangen hinter euch habt und die Zersplitterten Gipfel erkundet, dann haltet unbedingt mal kurz inne und achtet auf die Schnee-Darstellung. Die ist nämlich kompletter Wahnsinn!

10:26 Uhr

Es wird Zeit für eine Abstimmung!

10:14 Uhr

Plus-User Nopfzan schreibt gerade: »Ich bin bereit, zwei der für mich interessantesten Klassen anzugehen.« Wir auch, Nopfzan, wir auch!

10:03 Uhr

Lasst uns jetzt bitte ehrlich sein. Das ist doch der einzige Grund, warum wir alle Diablo 4 dieses Wochenende spielen:

09:49 Uhr

Weil uns Service extrem wichtig ist, hier eine Checkliste bis der Countdown abläuft

Kühlschrank mit Snacks und Energy Drinks bestücken

Diablo 4 im Battlenet updaten (gab ein Update seit der Closed Beta)

Mental auf längere Warteschlangen ab 17 Uhr einstellen

Geforce-Treiber laden, den Nvidia extra für die Beta anbietet

Ein Gebet zu Lilith schicken (Anleitung im letzten Post)

Den Diablo-Soundtrack in Dauerschleife anwerfen

09:33 Uhr

Sprecht uns jetzt nach, das ist wichtig:

By Three They Come

By Three Thy Way Opens

By The Blood Of The Willing

The Servers Will Hold

09:22 Uhr

Die wichtigste Frage: Mit welcher Klasse soll man bloß anfangen heute Abend? Eine Runde Glücksrad hilft vielleicht weiter:

09:02 Uhr

Vergesst Beta-Keys, heute dürfen alle!

Poliert die Rüstung, stellt Heiltränke kalt und sprecht ein Gebet zu Anu, dem Engelsschöpfer: Heute geht's los! Endlich dürfen nicht nur Spieler ran, die sich Diablo 4 vorbestellt oder anderweitig einen Code ergattert haben: Ab 17 Uhr öffnen sich die Pforten nach Sanctuary für alle.

Hier im Liveticker begleiten wir den Start mit unserem Countdown gemeinsam mit euch, damit euer Tag nicht so aussieht: