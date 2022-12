Steam, Epic und Co.: Gerade sind 13 geniale Survival-Spiele spottbillig zu kriegen!

Die Weihnachtszeit neigt sich dem Ende zu, ihr habt es überstanden. Wenn geringe Überlebenschancen aber genau euer Ding sind, dann könnt ihr dank der ganzen Winter Sales nach Herzenslust euren Vorlieben nachgehen. Steam, GOG, Epic und all die anderen Shops bieten nämlich aktuell einige herausragende Survival-Spiele an. Damit ihr richtig viel spart, stellen wir euch außerdem hier nur Titel vor, die mindestens 50 Prozent reduziert sind.

Trinkt und esst noch kurz etwas, damit euer Lebensbalken nicht zu sehr leidet, und dann legen wir direkt los!

Highlights

Subnautica Below Zero

1:21 Subnautica Below Zero - Gameplay-Trailer stimmt uns auf das eisige Survival-Abenteuer ein

Genre: Unterwasser-Survival | Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Releasejahr: 2021 | Preis: 13 Euro bei Steam, um 55 Prozent reduziert

Es gibt ja Menschen, die bei fröstelnden Minus-Temperaturen gerne einige Minuten im Eiswasser plantschen. Anstatt das ohne ausreichend Training nachzuahmen und euer Leben in Gefahr zu bringen, könntet ihr gemütlich vor eurem PC sitzen, euer digitales Ich in eisige Wasserwelten stürzen und ums Überleben kämpfen.

Subnautica Below Zero lässt euch nämlich genau das tun. Wie im Vorgänger verschlägt es euch auf den Wasserplaneten 4546B, diesmal aber in arktischen Gefilden. Ein paar kleine Inseln könnt ihr zwar auch erkunden, der Großteil spielt aber tief unten im eisigen Meer.

Survival-typisch baut ihr eine Basis, müsst auf euren eigenen Körper hören und regelmäßige Mahlzeiten zu euch nehmen und … naja, nicht von riesigen Meeresungeheuern gefressen werden. Dabei erzählt Below Zero auch wieder eine kleine Geschichte, ihr seid nämlich auf der Suche nach eurer verschollenen Schwester. Wenn ihr wollt, könnt ihr die aber auch getrost ignorieren und ganz ohne Ablenkung überleben.

Die unterschiedlichen Biome sind sowieso viel interessanter! Von wunderschön und farbenfroh bis hin zu beklemmend und unheimlich ist hier einiges dabei. Der Vorgänger Subnautica ist übrigens auch im Angebot und kostet aktuell 10 Euro.

Elena konnte sich schon für den ersten Teil begeistern, ihrem ungehaltenen Enthusiasmus könnt ihr in folgendem Podcast lauschen:

Link zum Podcast-Inhalt

This War of Mine

1:51 This War of Mine - Launch-Trailer: Ein Kriegsüberlebender erzählt

Genre: Kriegs-Survival | Entwickler: 11 bit Studios | Releasejahr: 2014 | Preis: 4 Euro bei Steam, GOG und Epic, um 55 Prozent reduziert

Manche Spiele sollen keinen Spaß machen. Das macht sie aber noch lange nicht zu schlechten Spielen. This War of Mine ist genau so ein Spiel, das bedrückend, fast schon frustrierend ist. Und es ist genial.

Ihr kämpft nämlich nicht in bunten Unterwasserwelten, Zombie-Apokalypsen oder Sci-Fi-Planeten ums Überleben, sondern im Krieg. Auch wenn der militärische Konflikt in This War of Mine fiktiver Natur und von echten Ereignissen nur inspiriert ist, fühlen sich die Geschehnisse äußerst real an. Ihr seid nicht als Soldat auf dem Schlachtfeld oder kommandiert eure Truppen von oben herab, sondern versorgt eine Gruppe Zivilisten in dieser düsteren Zeit.

Dabei stellt euch das Spiel vor moralische Herausforderungen: Ihr könntet beispielsweise eine andere Gruppe Überlebender in der Nacht bestehlen, damit eure eigenen Leute nicht am Hungertod sterben. Ihr hinterfragt euch nicht nur selbst, auch die Figuren haben dabei Gewissensbisse. This War of Mine zeigt die grässliche Fratze des Kriegs ungeniert und ohne Gnade. Dieses Spiel werdet ihr nicht so schnell vergessen, auch wenn es euch keinen Spaß bereiten wird.

Mittlerweile ist This War of Mine sogar im polnischen Schulunterricht enthalten:

Weitere spannende Angebote

Die Stores haben aber natürlich noch weitere Survival-Spiele im Angebot. Welche das sind und wo ihr sie am billigsten erhaltet, klären wir jetzt:

Cryofall: Gemeinsam mit euren Freunden baut ihr hier auf einem lang vergessenen Planeten eure Kolonie auf. (5 Euro bei Steam, um 75 Prozent reduziert)

Gemeinsam mit euren Freunden baut ihr hier auf einem lang vergessenen Planeten eure Kolonie auf. (5 Euro bei Steam, um 75 Prozent reduziert) Starbound: Auch in Starbound verschlägt es euch auf einen Sci-Fi-Planeten. Hier jedoch unfreiwillig, euer kaputtes Raumschiff wollt ihr schnellstmöglich reparieren! (6 Euro bei Steam und GOG, um 60 Prozent reduziert)

Auch in Starbound verschlägt es euch auf einen Sci-Fi-Planeten. Hier jedoch unfreiwillig, euer kaputtes Raumschiff wollt ihr schnellstmöglich reparieren! (6 Euro bei Steam und GOG, um 60 Prozent reduziert) Darkwood: Dieser Survival-Horror zeigt euch dank der Vogelperspektive erst sehr spät, was vor eurer Nase steht. (4 Euro bei Steam, um 70 Prozent reduziert)

Dieser Survival-Horror zeigt euch dank der Vogelperspektive erst sehr spät, was vor eurer Nase steht. (4 Euro bei Steam, um 70 Prozent reduziert) Die Young: Hierbei handelt es sich nicht um das Lied von The Band Perry, auch wenn der Titel sehr ähnlich ist. Ihr müsst euch als junge Frau auf einer Insel voller Irren durchschlagen. (4 Euro auf Steam, um 75 Prozent reduziert)

Hierbei handelt es sich nicht um das Lied von The Band Perry, auch wenn der Titel sehr ähnlich ist. Ihr müsst euch als junge Frau auf einer Insel voller Irren durchschlagen. (4 Euro auf Steam, um 75 Prozent reduziert) Empyrion: Dieses Sci-Fi-Survival-Spiel entführt euch ebenfalls auf entlegene Planeten, diesmal aber aus der Ego-Perspektive. (10 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Dieses Sci-Fi-Survival-Spiel entführt euch ebenfalls auf entlegene Planeten, diesmal aber aus der Ego-Perspektive. (10 Euro, um 50 Prozent reduziert) Don’t Starve Together: In diesem stilsicheren Spiel kämpft ihr im Koop ums Überleben, das Solo-Spiel Don’t Starve ist aber auch für knapp 2 Euro im Angebot. (5 Euro bei Steam, um 66 Prozent reduziert)

In diesem stilsicheren Spiel kämpft ihr im Koop ums Überleben, das Solo-Spiel Don’t Starve ist aber auch für knapp 2 Euro im Angebot. (5 Euro bei Steam, um 66 Prozent reduziert) The Forest: Eigentlich seid ihr nach einem Flugzeugabsturz auf der Suche nach eurem verschollenen Sohn. Die Kannibalen, Mutanten und – sind wir mal ehrlich – die vielen Crafting-Optionen lenken euch aber dezent ab. (4 Euro auf Steam, um 77 Prozent reduziert)

Eigentlich seid ihr nach einem Flugzeugabsturz auf der Suche nach eurem verschollenen Sohn. Die Kannibalen, Mutanten und – sind wir mal ehrlich – die vielen Crafting-Optionen lenken euch aber dezent ab. (4 Euro auf Steam, um 77 Prozent reduziert) Breathedge: Und schon wieder Survival im Weltraum, ich weiß. Aber diesmal ist ein unsterbliches Huhn an eurer Seite! (12 Euro bei Steam, Epic und GOG, um 50 Prozent reduziert)

Und schon wieder Survival im Weltraum, ich weiß. Aber diesmal ist ein unsterbliches Huhn an eurer Seite! (12 Euro bei Steam, Epic und GOG, um 50 Prozent reduziert) Surviving Mars: Diesmal geht’s nicht gleich in weit entfernte Galaxien, das Aufbauspiel Surviving Mars spielt auf dem uns allseits bekannten roten Planeten. (7 Euro bei Steam und Epic, um 75 Prozent reduziert)

Diesmal geht’s nicht gleich in weit entfernte Galaxien, das Aufbauspiel Surviving Mars spielt auf dem uns allseits bekannten roten Planeten. (7 Euro bei Steam und Epic, um 75 Prozent reduziert) Frostpunk: Die letzte Stadt auf Erden ist in diesem Aufbauspiel in euren Händen. (7 Euro auf Steam und Epic, um 75 Prozent reduziert)

Die letzte Stadt auf Erden ist in diesem Aufbauspiel in euren Händen. (7 Euro auf Steam und Epic, um 75 Prozent reduziert) Ark Survival Evolved: Dinos! Ihr könnt auf der prähistorischen Insel nicht nur fleißig craften, der Battle-Royal-Modus ist auch ganz frisch zurück. (4 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Noch mehr Sales

Wenn ihr eure Spielebibliotheken aber noch mehr erweitern wollt, ist aktuell die beste Zeit dafür! Hier findet ihr 25 Spiele, die dank des Steam Winter Sales unter fünf Euro kosten. Epic verschenkt momentan jeden Tag ein neues Spiel und wenn ihr ein richtiges Story-Fest erleben wollt, schaut mal hier vorbei:

Preistabelle

