Bei Steam und GOG gibt's zum Wochenende wirklich viele Spiele im Angebot

Auf Steam kann man sich in dieser Woche kaum vor Angeboten retten: Erst begann am Montag der Rogue-Sale, später folgten große Star-Wars-Angebote und jetzt zum Wochenende locken Devolver Digital und die LudoNarraCon mit weiteren reduzierten Spielen.

Und als wäre das nicht genug, gibt es ja auch noch Gratisspiele an diesem Wochenende. Welche das sind, erfahrt ihr hier im Video:

Aber wir wollen uns ja den Angeboten widmen. Wir haben erneut für euch die Nase in den Weekend-Sale gesteckt und ein paar spannende Rabattaktionen rausgesucht.

Die Highlights zum Wochenende

Devolver Digital Publisher-Wochenende

Nicht eins, nicht zwei, sondern gleich nahezu der gesamte Katalog an Spielen von Devolver Digital ist an diesem Wochenende reduziert. Mittlerweile verfügt der Publisher über eine echt große Bandbreite an Spielen, weshalb sie hier alle aufzuzählen den Rahmen sprengen würde.

Stattdessen konzentrieren wir uns auf eine kleine Auswahl:

Welche Spiele abseits davon im Angebot sind, erfahrt ihr auf der Steam-Seite von Devolver Digital.

LudoNarraCon - Storyspiele im Fokus

Die LudoNarraCon ist eine rein digitale Veranstaltung, die seit vier Jahren auf Steam gefeiert wird. Im Mittelpunkt stehen hierbei vor allem Spiele, die ihre Stärken in der Erzählung haben. Während des mehrtägigen Festivals gibt es zahlreiche Livestreams von Entwicklern, es werden verschiedene kostenlose Demos bereitgestellt und natürlich gibt es auch eine Rabattaktion.

Wie bei Devolver gilt: Wir haben uns hier auf eine kleine Auswahl beschränkt.

Wie bereits erwähnt: Das ist nur ein kleiner Auszug. Auf der Steam-Seite zur LudoNarraCon findet ihr noch viele weitere Angebote und die verschiedenen Livestreams.

Assetto Corsa Competizione

Genre: Rennspielk | Entwickler: Kunos Simulazioni | Release: 29. Mai 2019 | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Preis: 16 Euro (um 60 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 9. Mai 2022

Wer bei Rennspielen vor allem auf den Simulationsaspekt schielt und Arcade nur wenig abgewinnen kann, der findet bei Assetto Corsa Competizione eventuell ein neues Zuhause. Das Spiel des italienischen Entwicklers Kunos Simulazioni ist die offizielle Umsetzung der Blancpain GT Series und setzt viel Wert auf Realismus.

Die verschiedenen Rennstrecken fallen dank der Hilfe von Laserscans detailgetreu aus, das Fahrmodell ist realistisch und nachvollziehbar und dank VR könnt ihr das Ganze sogar quasi hautnah miterleben. Dabei bietet Assetto Corsa Competizione sowohl Einzelspieler-Rennen und sogar eine Kampagne, aber die spannendsten Rennen erwarten euch natürlich im Mehrspieler-Modus.

XSEED Publisher-Wochenende

Und zu guter Letzt gibt es noch ein Publisher-Wochenende: XSEED Games. Die sind mittlerweile die amerikanische Tochterfirma des japanischen Publishers Marvelous und sind deshalb auf die Lokalisierung von japanischen Spielen spezialisiert.

Erneut gilt, dass wir hier nur eine kleine Auswahl der aktuellen Angebote auflisten, denn ansonsten wird dieser Artikel definitiv ausufernd:

Noch mehr Angebote aus dem Katalog von XSEED Games findet ihr auf der entsprechenden Steam-Seite.

Bei GOG geht es um Focus

Bei GOG gibt es auch wieder frische Angebote, während derzeit zeitgleich noch die “Good Old Games”-Woche läuft. Darüber hinaus sind aber auch zahlreiche Spiele des Publishers Focus Entertainment reduziert, wie zum Beispiel:

Bei GOG sind zudem noch weitere Spiele von Focus Entertainment reduziert. Auf der Angebotsseite findet ihr eine entsprechende Übersicht.

In Sachen Angebote gibt es in dieser Woche wohl kaum einen Mangelbedarf. Auch jetzt am Wochenende sind wieder unzählige Spiele reduziert, aber eine Frage bleibt: Schlagt ihr zu oder widmet ihr euch lieber eurem Backlog? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!