Kostenlos bei Steam, Epic & Co.: Dieses Wochenende sind 4 Spiele gratis

Gibt es ein schöneres Wort als Kostenlos ? Gut, wahrscheinlich jede Menge, in Kostenlos stecken ja immerhin Kosten drin, aber der Sinn dieser Einleitung ist ohnehin bloß, euch wie jede Woche auf das Free Weekend einzustimmen: Denn auch dieses Wochenende gibt's vier Gratisspiele - eines davon könnt ihr sogar dauerhaft behalten.

Doch eine Ankündigung vornweg: Aktuell läuft wie jedes Jahr das Steam Next Festival. In dessen Rahmen könnt ihr Hunderte von Demos kommender Spiele ausprobieren - logischerweise ebenfalls kostenlos. Mit dabei ist beispielsweise das sehr spannende Aufbauspiel The Wandering Village, außerdem das knallharte Occupy Mars sowie die Wiedergeburt des Klassikers: Pharao. Scrollt am besten selbst über Steams Demo-Übersicht, vielleicht ist ja was für euch dabei.

So, und nun zu den kurzweilig kostenlosen Blockbustern.

Highlight der Woche: Assassin's Creed Valhalla

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series | Release: 10. November 2020 | Verfügbar: Ubisoft Connect (Uplay) | Aktionsende: 28. Februar 2022

Ubisoft zelebriert den baldigen Release des großen DLCs Dawn of Ragnarok für Assassin's Creed Valhalla. Und wie ließe sich das Addon besser bewerben, als durch eine Gratisaktion? Bis Ende des Monats könnt ihr AC Valhalla in vollem Umfang kostenlos ausprobieren - das gilt natürlich nur fürs Grundspiel, aber alleine damit ist man locker 50 bis 60 Stunden beschäftigt.

In Valhalla schlüpft ihr in die Rolle der Wikinger-Naturgewalt Eivor, erkundet das frühmittelalterliche Großbritannien, erobert feindliche Befestigungen, nehmt an Belagerungsschlachten teil, erweitert eure eigene Siedlung und sucht jede Menge Schlüssel und Sprengvasen, um neue Waffen, Rüstungen und Upgrades freizuschalten. Wer die Assassin's Creeds seit Origins gespielt hat, findet sich hier sofort zurecht.

Nach mehreren Patches ist Valhalla mittlerweile außerdem in einem technisch merklich runderen Zustand als zu Release: Falls ihr am Wochenende Bock auf eine der opulentesten aktuellen Open Worlds habt, dann schaut mal rein. Folgt dazu am besten diesem Link zur Gratisaktion von Assassin's Creed Valhalla. Alle anderen Assassin's Creeds sind übrigens ebenfalls stark reduziert.

Weitere spannende Gratisspiele

Neben AC Valhalla sind noch drei weitere Spiele kostenlos - eines auf Epic, zwei auf Steam. Dröseln wir die Kandidaten mal auf.

Kostenlos auf Epic: Dieses Spiel könnt ihr dauerhaft behalten

Cris Tales: Auf Epic ist das Rollenspiel Cris Tales komplett gratis. Dieser Liebesbrief an JRPG-Meisterwerke wie Chrono Trigger richtet sich an Genre-Fans und verzaubert mit einer ziemlich einzigartigen Optik. Mehr dazu erzählt euch Redakteurin Steffi Schlottag:

Kostenlos auf Steam: Zwei Spiele gibt's dieses Wochenende gratis

Die Gratisspiele auf Steam gibt's nur im Rahmen von Free Weekends. Ihr könnt sie also in vollem Umfang kostenlos ausprobieren, allerdings nur bis Montag 19 Uhr. Danach verschwinden die Spiele aus eurer Bibliothek.

Crystal Raiders VR : Solo oder im Koop erkundet ihr ein finsteres Schloss und stellt euch allerhand Herausforderungen. Nur mit VR-Headset spielbar.

Deep Rock Galactic: Seit Jahren kommt unser Shooter-Experte Phil Elsner nicht von diesem Koop-Erlebnis los. Was Weltraumzwerge so spannend macht, erfahrt ihr hier:

Haben wir noch ein Spiel übersehen? Springt euch eine bestimmte Demo im Steam Festival ins Auge? Schreibt uns weitere Vorschläge gerne in die Kommentare. Und falls ihr ohnehin keine Zeit für all das habt, weil ihr mit Elden Ring beschäftigt seid, dann ... praise the sun!