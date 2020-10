Steam: Großer Halloween Sale soll schon heute starten, hier die ersten Infos

Beginnt heute Abend der große Halloween Sale auf Steam? Wenn es nach der Website whenisthenextsteamsale.com geht, ist das wahrscheinlich. Die Seite hatte bereits bei vergangenen Rabatt-Aktionen auf Steam den richtigen Riecher bewiesen, was den Startzeitpunkt betrifft.

Ob es diesmal wieder stimmt, erfahren wir am heutigen 29. Oktober 2020 um 19:00 Uhr. Dann läuft der Timer ab, der den Beginn des Steam Halloween Sale vorhersagt. Dennoch gilt zu beachten, dass es sich dabei nicht um offizielle Informationen von Valve handelt. Folgerichtig weist die Prognose-Website aus, dass der Termin unbestätigt ist.

Die Website erklärt weiter, dass sie in keiner Weise mit Valve in Verbindung steht. Vielmehr basiert die Einschätzung auf Daten, unter anderem an welchen Wochentagen die Steam Sales üblicherweise starten. Diese Herangehensweise hat sich zumindest in der Vergangenheit als zuverlässig herausgestellt.

Wir sehen uns später!

Sollte sich die Prognose erneut als zutreffend entpuppen, findet ihr an dieser Stelle wie gewohnt unseren umfassenderen Artikel zum Steam Halloween Sale - zeitnah, sobald die Rabattaktion ihre Pforten geöffnet hat.

Dann beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um den (möglichen) Sale. Es lohnt sich also, hier gegen 20:00 Uhr noch einmal vorbeizuschauen!

