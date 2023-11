Für Steam angekündigt: Lebenssimulation trifft Rollenspiel in einem Setting, das man so noch nicht kennt

Mit Our Life on Water gehts raus auf den Fluss. Er ist eure neue Heimat.

Willkommen auf dem Fluss! In der kommenden Rollenspiel-Lebenssimulation mit Aufbauelementen ist er eure Heimat. Our Life on Water ernennt euch zum Flussprediger einer Gemeinschaft, die ein schwimmendes Dorf bewohnt.

Wir erzählen euch, was das Setting für Aspekte mit sich bringt und wie nah oder fern der Titel von unserer bekannten Realität angesiedelt ist.

Was ist Our Life on Water?

Im Kern ist Our Life on Water eine Lebenssimulation mit Rollenspiel- sowie Aufbauelementen. Ihr erkundet, begleitet von einer Geschichte und reichlich Interaktion mit Dorfbewohnern, die Flusslandschaft. Derweil baut ihr das Dorf aus. Zu den survivalartigen Aktivitäten gehören:

Sammeln von Bambus und Müll

Recycling

Flusshäuser-Bau

Fischen und Landwirtschaft

Züchten von Tieren

Alles auf und unter dem Wasser: Als Fortbewegungsmittel dient euch ein Boot, zudem könnt ihr natürlich schwimmen und sogar tauchen, um die Unterwasserwelt zu erkunden.

1:22 Our Life on Water lädt euch zu einer mystischen Flussfahrt in Gemeinschaft ein

Setting, ist das hier Fantasy?

Nein und ja, und irgendwie auch wieder nicht. Lasst es uns erklären:

Our Life on Water spielt in Sahakom. Das ist ein erfundenes Land, basiert aber auf der realen Mekong-Flussregionen. Dort finden sich auch in echt schwimmende Dörfer. Wer mehr zu der Region wissen möchtet, findet hier Informationen bei Planet Wissen.

Welche Rolle übernimmt der Spieler? Ihr kommt in das Dorf, um letztlich die Rolle des Flusspredigers zu übernehmen. Als solcher seid ihr der Mentor der Gemeinschaft. In den Wirren der modernen Welt wendet ihr euch gemeinsam mit eurer Begleiterin Yla, einem sprechenden Otter, an die Flussgeister.

Ein Hauch Mystik in einer Tempellandschaft: Auch wenn das Szenario durchaus in der Realität verankert ist, streuen die Entwickler reichlich mythische, von lokalen Sagen inspirierte Elemente in das Spiel ein.

Bekannte Probleme: Ihr befindet euch nicht einer friedlichen, sorgenfreien Kitschversion von Südost-Asien. Es wird abseits von allem Mystizismus auch gewohnte Probleme wie Umweltverschmutzung oder Veränderungen der Flusslandschaft durch Eingriffe des Menschens geben, zum Beispiel den Bau eines Staudammes.

Die Gemeinschaft: Das Dorfleben soll eine wichtige Rolle spielen. So wird es Ratssitzungen und gesellschaftliche Veranstaltungen geben. Und ihr geht zu den anderen Gemeinschaftsmitgliedern Beziehungen aller Art ein.

Wer entwickelt den Titel? Different Tales aus Polen. Sie haben bisher zum Beispiel die eher unbekannten Nischentitel Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest oder die Wanderlust-Reihe herausgebracht. Ihr Fokus lag bisher immer auf primär erzählenden und in Sachen Grafik eher mit Standbildern oder simplen Animationen operierenden Titeln.

Wann soll Our Life on Water erscheinen? Genaues wissen wir nicht. Der Trailer verweist auf 2024 als Releasezeitraum.

Was denkt ihr über Our Life on Water? Gefällt euch der Titel auf den ersten Blick? Haben die Entwickler hier ein zu Unrecht bisher selten bis nie genutzter Setting für sich entdeckt? Was erwartet ihr von der Rollenspiel-Lebenssimulation? Habt ihr euer Hausboot bereits losgeleint? Oder werft ihr lieber direkt den Anker? Stören euch die schlichten Charaktermodelle? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!