Bei Steam sind gerade 13 tolle Spiele besonders günstig

Wir sagen Midweek, ihr sagt - Madness! Ja, es ist wirklich schon wieder so weit, der wöchentliche Steam Sale lockt diesmal mit besonders hochkarätigen Angeboten. Falls ihr es also nicht mehr bis zum riesigen Winter Sale aushaltet, stöbert euch unbedingt diese Woche durch die Rabatte.

Wir haben euch wie immer besonders spannende Angebote rausgesucht. Diesmal mit besonders vielen Wikingern. Viel Spaß beim Durchforsten unserer Liste!

Highlight der Woche: AC Valhalla

4:34 AC Valhalla: Das finale große Update im Trailer - und was jetzt im Dezember noch alles kommt

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release: 10. November 2020 | Preis: 20 € (67 Prozent reduziert)

Assassin's Creed Valhalla steht kurz vor seinem Finale, bald erscheinen die letzten neuen Inhalte. Aber bevor es von Walküren in die ewige Methalle getragen wird, fährt das neue Update nochmal ordentlich was auf. Wenn ihr das Action-Adventure bisher verpasst habt oder euch das Service-Modell eher abgeschreckt statt angelockt hat, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, euch in Eivors Abenteuer zu stürzen.

Als Wikinger-Assassine kümmert ihr euch nicht nur um eure eigenen Angelegenheiten, sondern führt die Siedlung Ravensthorpe, helft deren Bewohnern, errichtet Werkstätten und besondere Gebäude. Natürlich erkundet ihr wie schon in Origins und Odyssey eine riesige Open World, vollgepackt mit Quests, Sammelkram, Kämpfen und kleinen Geschichten. Auch sämtliche DLCs sind gerade um 50 Prozent reduziert, in denen ihr zum Beispiel nach Paris oder in die nordische Götterwelt reist.

Weitere spannende Spiele im Sale

Black Book: Ungewöhnliches kleines Rollenspiel, in dem ihr eine Hexe im slawischen Mittelalter spielt und eure Zauber via Karten auswählt (um 50 Prozent reduziert auf 12,50 Euro)

Deathloop: Kein perfektes Spiel, aber trotzdem ein cooler Zeitschleifen-Shooter. Ideal, um es im Sale mitzunehmen (um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro)

Disco Elysium: Unser Gewinner der besten Story-Spiele aller Zeiten, fantastisch geschrieben und einfach mitreißend (um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Green Hell: Knallharter Survival für Leute mit starken Mägen - ihr müsst euch zum Beispiel Würmer aus dem Arm schneiden (um 30 Prozent reduziert auf 15 Euro)

Gris: Malerisches Spiel ohne Kämpfe, in dem es um Kummer und Hoffnung geht (um 70 Prozent reduziert auf 5 Euro)

Forza Horizon 5: Grafikpracht vom Feinsten und zugleich ein meisterhaftes Rennspiel mit Open World (um 35 Prozent reduziert auf 39 Euro)

0:49 Forza Horizon 5 zeigt im Trailer zum Jubiläums-Update neue Autos und mehr

Horizon Zero Dawn: Gewaltige Roboter-Dinos und eine der schönsten Postapokalypsen auf dem PC. Auch die spannende Story um Kundschafterin Aloy motiviert viele Stunden lang (um 67 Prozent reduziert auf 17 Euro)

Rainbow Six: Siege: Großartiger Koop-Shooter, in dem ihr vielleicht Redakteur Phil vor die Flinte lauft (um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro)

Satisfactory: Aufbau-Strategie im Weltraum für alle, die liebend gerne optimieren. Unser Simulations-Experte Flo hat nach 600 Stunden erst an der Oberfläche gekratzt (um 40 Prozent reduziert auf 18 Euro)

Link zum Podcast-Inhalt

Stray: Düsterer Cyberpunk trifft niedliche Katze. Ihr freundet euch mit Robotern an und löst Rätsel (um 20 Prozent reduziert auf 22 Euro)

Valheim: Kultiger Wikinger-Survival, der gerade erst durch das große kostenlose Update Mistlands erweitert wurde. Die ideale Gelegenheit um einzusteigen! (um 30 Prozent reduziert auf 14 Euro)

Warhammer 40K: Chaos Gate - Daemonhunters: Richtig gute Rundentaktik, die an Xcom 2 erinnert. Gerade erst ist die großartige Erweiterung Duty Eternal erschienen, wir haben nachgetestet (reduziert um 40 Prozent auf 27 Euro)

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern.

Ist diese Woche was für euch dabei im Steam Sale? Hofft ihr auf den Winter Sale? Sucht ihr vielleicht eher nach ganz neuen PC-Titeln, die frisch erschienen sind?