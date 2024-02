Steam Next Fest: Die 10 meistgespielten Demos am ersten Tag des großen Events

In den Top 10 der bisherigen Steam Next Fest Highlights tümmeln sich die unterschiedlichsten Genres.

Seit dem 5. Februar 2024 ist das Steam Next Fest wieder zurück und in vollem Gange! Bei dem Event könnt ihr auf Valves Verkaufsplattform bis zum 12. Februar um 19:00 Uhr massenhaft kostenlose Demos zu noch nicht veröffentlichten Spielen ausprobieren. Über 1.600 Titel warten darauf, von euch getestet zu werden.

Wir haben für euch aufgelistet, welche Spiele am ersten Tag des Steam Next Fests besonders hervorgestochen sind.

Wie der aktuelle Stand der meistgespielten Demos aussieht oder ob sich neue Highlights anbahnen, wird regelmäßig von Steam aktualisiert und öffentlich mit euch kommuniziert. Hier könnt ihr das Geschehen mitverfolgen.

Platz 1: Dungeonborne

2:43 Dungeonborne: Im Trailer zum Fantasy-Tarkov lässt die Unreal Engine 5 die Muskeln spielen

Ganz oben findet sich momentan das düstere Action-Rollenspiel Dungeonborne, das durch sein Extraction-Prinzip an Escape from Tarkov erinnert - nur mit Rittern und Magiern.

Sobald ihr eure Klasse gewählt habt, betretet ihr einen Dungeon, den ihr nach Wertsachen durchsucht. Währenddessen stellt ihr euch mit einem komplexen Kampfsystem unterschiedlichen Monstern und anderen Spielern. Die gefundene Beute könnt ihr dann entweder gegen Geld in einem Ingame-Auktionshaus eintauschen oder ihr benutzt den Loot zu eurem eigenen Vorteil im nächsten Dungeon. GameStar Redakteur Dennis Zirkler verrät in seiner Spielvorstellung noch ein paar mehr Details.

Release: Bald verfügbar

Hier geht’s zur Demo.

Platz 2: Stormgate

Das neue Echtzeit-Strategiespiel wird von Blizzard-Veteranen entwickelt und wird als geistiger Nachfolger von Warcraft 3 betrachtet. Das Setting von Stormgate verschmilzt Fantasy mit Sci-Fi-Elementen und kommt bei RTS-Fans bereits gut an - die haben nämlich das Ziel der Kickstarter-Kampagne binnen weniger Minuten gesprengt.

Release: Bald verfügbar

Hier geht’s zur Demo.

Platz 3: Backpack Battles

Ein spezieller Fantasy-Inventar-Manager, der für alle Sammelwütigen interessant sein könnte. Mithilfe eurer Items baut ihr euch einen Charakter zusammen und rüstet euch für Auto-Battles aus. Auch YouTuber HandOfBlood ist von Backpack Battles begeistert und erzählt, dass es ihn »maximal süchtig« macht. Seht hier sein Video dazu:

Release: 8. März 2024

Hier geht’s zur Demo.

Platz 4: Balatro

Der Deckbuilder Balatro überzeugt in seiner Demo während des Steam Next Fests Spieler gerade mit der Kombination aus Poker und Roguelike-Elementen.

Release: 20. Februar 2024

Hier geht’s zur Demo.

Platz 5: Millennia

5:10 Millennia: 5 Minuten Gameplay aus dem Spiel, das kein Civilization ist, aber so aussieht

Auf den ersten Blick erinnert das Runden-Strategiespiel optisch an Civilization und setzt auf ein 4X-Spielprinzip. Ihr versucht, eure Nation über zehn Zeitalter stabil zu halten, indem ihr die Wirtschaft florieren lässt, wissenschaftliche Durchbrüche erzielt und Krisenzeiten überkommt.

Release: Bald verfügbar

Hier geht’s zur Demo.

Platz 6: The 4 Sins

Auch wenn Horror nicht unbedingt eins der beliebtesten Genres darstellt, findet sich The 4 Sins aktuell in den Top 10 der meistgespielten Demos wieder. In dem Multiplayer-Escape-Room untersucht ihr den Selbstmord einer Frau, indem ihr in einer düsteren chinesischen Stadt zusammen Rätsel löst, um die Wahrheit aufzudecken.

Release: Bald verfügbar

Hier geht’s zur Demo.

Platz 7: Pacific Drive

15:33 Pacific Drive - Vorschau-Video zum neuen Auto-Survivalspiel

In dem ungewöhnlichen Auto-Survivalspiel kämpft ihr in einer alternativen Zeitlinie der 1990er Jahre in einer Sperrzone um euer Überleben. Euer Auto ist dabei euer bester Freund, denn es bietet euch Schutz und dient als Packesel für geplünderte Ressourcen. Einen tieferen Einblick bekommt ihr in dem Spieltest unseres Kollegen Christian Schwarz.

Release: 22. Februar 2024

Hier geht’s zur Demo.

Platz 8: Homeworld 3

Der dritte Teil der beliebten Science-Fiction-Reihe steht in den Startlöchern und begeistert die Spieler bereits mit seiner Demo. In dem Weltraum-Strategiespiel führt ihr wie in den Vorgängern wieder spektakuläre Kämpfe mit gewaltigen Schlachtschiffen und Raumjägern. Laut Entwickler knüpft auch die Kampagne an die Geschichte der vorherigen Teile an. Es wird auch einen Koop-Modus geben, den unsere Redakteure Reiner Hauser und Michael Graf bereits anspielen durften.

Warum Homeworld 3 es aber 2024 etwas schwerer haben dürfte, könnt ihr euch in dieser Folge von GameStar Talk anhören:

1:27:38 Sorgenkinder 2024: Diese fünf Spiele werden es 2024 schwer haben

Release: 8. März 2024

Hier geht’s zur Demo.

Platz 9: Lightyear Frontier

Bei der neuen Farmsimulation baut ihr euch à la Stardew Valley euren eigenen Bauernhof auf und baut ihn immer weiter aus. Hört sich erstmal ganz traditionell nach Farm-Sim an, hat aber einen besonderen Twist: Ihr befindet euch auf einem Alien-Planeten und sitzt in einem mächtigen Mech-Anzug.

Release: März 2024

Hier geht’s zur Demo.

Platz 10: Terratech Worlds

Den Abschluss der aktuellen Top 10 der meistgespielten Demos macht das Survival-Crafting-Spiel Terratech Worlds. Die Open World befindet sich auf einem fremden Planeten. Ihr könnt entweder allein oder im Koop erkunden, während ihr Basen baut, unterschiedliche Dinge zum Überleben herstellt und Gefahren und Gegner beseitigt.

Release: Bald verfügbar

Hier geht’s zur Demo.

Findet ihr euch in den vorgestellten Spielen wieder und habt bereits den ein oder anderen Titel davon ausprobiert? Wenn ja, welcher Titel ist das und wie hat euch die Demo gefallen? Gibt es sonst noch andere Spiele, die ihr im Steam Next Fest angetestet habt und weiterempfehlen könnt? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!