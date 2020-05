Schon bald könnte Steam um ein weiteres Feature bereichert werden, das vor allem für Schnäppchenjäger interessant sein dürfte: Wie ein Dataminer herausgefunden haben will, soll man auf der Spiele-Plattform bald Treuepunkte sammeln können - und dafür Belohnungen in Form von Ingame-Goodies und Rabatten bekommen.

Die Neuigkeit stammt von Pavel Djundik: Der bekannte Dataminer ist der Programmierer hinter der Steam-Datenbank-Website SteamDB und ist als eine verlässliche Quelle für Leaks zu Valves Vertriebsplattform bekannt - von ihm statt unter anderem auch die Info, wann dieses Jahr der Steam Summer Sale starten wird. Auch den kommenden Release von Yakuza: Like a Dragon sagte SteamDB vor seiner offiziellen Ankündigung korrekt vorraus.

Valve is working on loyalty awards/rewards. It has a point system, and a system to add reactions to user reviews.



Also includes reward items, redeeming points for badge levels, and possiblity game discounts.