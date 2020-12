Steam hat bald 25 Millionen gleichzeitig aktive Nutzer

Hinweis:

Im Artikel fanden sich einige falsche Zahlenangaben, die wir korrigiert haben. Wir bitten um Entschuldigung!

Das Jahr 2020 ist für Steam ein Jahr der Rekorde. Abermals konnte es seinen bisherigen Höchststand an gleichzeitig aktiven Nutzern überbieten. Im März lag der noch bei über 22,6 Millionen. Jetzt steigt er nicht zu knapp um noch einmal etwa zwei Millionen.

Das Wachstum von Steam

Wie viele Accounts waren zeitgleich aktiv? Der Webseite SteamDB zufolge waren mit 24.776.635 Nutzern am 12. Dezember 2020 bisher die meisten Spieler zeitgleich in Steam eingeloggt. Den alten Rekord vom März konnte es jedoch bereits eher schlagen.

Beständiges Wachstum: Schon am 30. Oktober verzeichnete die Plattform über 23 Millionen gleichzeitig aktive Nutzer. Ende November begann dann eine neue Rekordstrecke. Der Trend geht seitdem weiterhin nach oben.

Wollt ihr wissen, wie viele Spieler aktuelle Titel verzeichnen - auch solche, die unter dem Radar fliegen, solltet ihr einen Blick auf unser Video dazu werfen:

Was steckt dahinter?

Die Corona-Pandemie, die kälteren Temperaturen und natürlich die Weihnachtszeit dürften gerade dazu beitragen, das viele Spieler zuhause bleiben und auf Steam zocken.

Viele Nutzer um Weihnachten: Bereits in den Vorjahren stiegen die Nutzerzahlen der Distributionsplattform im Zeitraum Dezember etwas an, eh sie zum Sommer hin wieder leicht abfallen. Bereits 2017 erreichte Steam so 18 Millionen gleichzeitig aktive Nutzer, während es im April 2018 »nur« noch 16 Millionen waren.

Steam weiß übrigens wesentlich mehr über euch, als nur, ob ihr eingeloggt seid oder nicht. In einem Report gehen wir der Frage auf den Grund, wie gut der Betreiber über euch informiert ist und wie der Datenschutz funktioniert.

Rekorde bei einzelnen Spielen

Von diesem Wachstum profitieren auch einzelne Spiele. Counter-Strike: Global Offensive konnte so bereits zu Beginn des Jahres erstmals den Spieler-Peak von über einer Million erreichen. Das ist allerdings bei Weitem kein Steamrekord: PUBG verzeichnete im Januar 2018 zum Beispiel einen Spielerzahlen-Höchststand von 3,2 Millionen und DOTA 2 erreichte schon 2016 immerhin fast 1,3 Millionen. Und das, obwohl Steam damals noch deutlich weniger Nutzer verzeichnete.

Auch Cyberpunk 2077 freut sich zum Release über gewaltige Spielerzahlen: Der Höchststand bei den ersten drei Tagen liegt bei knapp über einer Million Spieler - trotz technischer Probleme für die wir eine Abwertung vornahmen. Für manche könnte der Patch 1.04 bereits Abhilfe geschafft haben, der sich vor allem Performance-Problemen annimmt. Auch wenn die PC-Fassung längst nicht so geplagt ist wie die Konsolen, ist der Zustand der Last-Gen-Version für PS4 und Xbox One für Chefredakteur Heiko Klinge aber ein Problem, das alle Spieler betrifft:

Auch bei Steam sieht aber nicht alles rosig aus. Erst kürzlich wurde eine Sicherheitslücke aufgedeckt, die Hackern in manchen Spielen Zugriff auf euren PC erlaubte.